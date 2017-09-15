Heidi Trautmann Sergisi Lefkoşa’da

Heidi Trautmann’ın 18 senelik birikimini içeren, desen ve kolaj çalışmalarının ağırlıkta olduğu yaklaşık 230 yapıtı, 20 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 19:00’da, Lefkoşa halkıyla buluşuyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından düzenlenen sergi, İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda 30 Eylül’e kadar mesai saatleri içerisinde izlenebilecek.

DAÜ – KAM ve EMAA 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısı ile adamızda yıllardır özveriyle çalışan ve sanat ortamımıza çok yönlü katkı koyan Heidi Trautmann’ın sergisini ve bu kapsamda 2 ciltlik kataloğunu Gazimağusa’da halkımızla buluşturmuştu.

Trautmann’ın eserlerinde sanatı yaşamın içine katarak vazgeçilmez bir unsur olarak ele alması dikkat çekiyor. Bir çeşit günlük gibi duran eserlerde deneysel, lekesel tekniklerle anlık durumların ele alınması, buna rağmen nesne değil de özne olarak, kişilerin ruh durumlarının, düşünce yapılarının ve yaşamlarının kendini ele vermesi, kişisel yolculukları görünür kılıyor. Kimlik ve kültür verilerinin yer yer eserlere karışması, Kıbrıs insanının ve yaşam biçiminin verilerini açığa çıkması açısından da farklı bir bakış açısını ortaya koyuyor.