Hava sıcaklığı düşecek

Bölgede etkili olan ve son 3 günden beri mevsim normalleri üzerinde gölgede 44 dereye kadar çıkan kavurucu sıcak yarın da devam edecek. Ancak çarşambadan itibaren 3-4 derecelik düşüş olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarın da hava sıcak. İç kesimlerde 44 dereceye kadar çıkacak. Ancak çarşambadan itibaren hava sıcaklığı 3-4 derece düşüşle 37-40 derece civarında seyredecek.