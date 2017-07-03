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Hava sıcaklığı düşecek

Hava sıcaklığı düşecek

44 dereye kadar çıkan kavurucu sıcak çarşambadan itibaren 3-4 derece düşecek.

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 Bölgede etkili olan ve son 3 günden beri mevsim normalleri üzerinde gölgede 44 dereye kadar çıkan kavurucu sıcak yarın da devam edecek. Ancak çarşambadan itibaren 3-4 derecelik düşüş olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarın da hava sıcak. İç kesimlerde 44 dereceye kadar çıkacak. Ancak çarşambadan itibaren hava sıcaklığı 3-4 derece düşüşle 37-40 derece civarında seyredecek.

                           

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