Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar artacak
Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, hafta boyunca bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimlerde genellikle 29 – 32 derece, sahillerde ise 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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