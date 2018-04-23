Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar artacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı: İç kesimlerde genellikle 29 – 32 derece, sahillerde ise 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.