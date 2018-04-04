Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar artacak

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 27 - 30 derece dolaylarında olacak daha sonra 6 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,5– 11 Nisan tarihleri arasında hava genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 27 - 30 derece, sahilerde 23 - 26 derece ikinci yarısında ise iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 derece º dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.