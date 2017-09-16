Hatay kazandı, YDÜ finalde

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde kadın basketbolunun elit takımlarının yer aldığı “Uluslarası Dr. Suat Günsel Kupası” basketbol turnuvasınında ikinci gün maçları tamamlandı.

NEU RA25 Spor Salonu’nda oynanan maçlarda, ikinci gün sonunda A Grubu’nda Hatay BŞB Galatasarayı 80 - 63 yenerken, B grubunda Yakın Doğu Üniversitesi de Belçikalı rakibi Castors Braine’i 79-70 yenerek turnuvada ilk finale yükselen takım oldu.

Hatay farklı kazandı: 80-63

Turnuvanın ikinci günü ilk maçta A grubu takımlarından Galatasaray ile Hatay Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hatay BŞB 80-63’lük skorla kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda oynan maçta, 1. periyot 25- 19, 2. periyot 41-29, 3. periyot 63-39 ve 4.periyot 80-63 tamamlandı.

Hatay BŞB’de: Win Ben Abdelkader 20 sayı, Merve Aydın 13 sayı, Viktor Mircheva 11 sayı, Katsiaryna Snytsina 13 sayı, Seda Deniz 10 sayı, Özge Yavaş 6 sayı, Hülya Çoklar 3 sayı, Bahar Öztürk 4 sayı kaydetti.

Galatasaray’da: Jelena Dubljevic 18 sayı, Gizem Başaran 13 sayı, İrem Naz Topuz 9 sayı, Işıl Alben 4 sayı, Merve Uygül 7 sayı, Olivia Epovpa 8 sayı, Özge Kavurmacıoğlu 2 sayı, Meltem Yıldızhan 2 sayı elde etti.

Yakın Doğu Belçikalı rakibini yendi ikide iki yaptı: 79-70

Günün ikinci maçında ise B grubunda Yakın Doğu Üniversitesi ile Castors Braine çekişmeli mücadeleye sahne oldu. İki takımında savunmasını sıkı tuttuğu maçta, Yakın Doğu Üniversitesi rakibine geçit vermeyerek parkeden 79-70 galip ayrıldı.

Sert geçen maçta ilk periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 29-19 önde tamamladı. İkinci periyodu 42-41, üçüncü periyodu da 60-58 Belçikalı ekibin önde tamamladığı maçta son periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 79-70 üstün bitirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kunitra Hollinhgvorth 22 sayı ile en skorer isim olurken 10’da ribaunt kaydetti. Olcay Çakır ise 5 asist elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Quanitra Holingsvort 22 sayı, Ann Wauters 15 sayı, Elin Eldebrink 12 sayı, Cansu Köksal 12 sayı, Kim Mesrdagh 10 sayı, Olcay Çakır Turgut 6 sayıBahar Çağlar 2 sayı ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Castors Braine’de: T. Davis Celeste 13 sayı, Carpreaux Marjorie 10 sayı, Anderson Merike 13 sayı, Lisowa Maxvella 4 sayı, Malashenko Olesia 18 sayı, Milic Nikolina 5 sayı, Jones Britney 7 sayı kaydetti.

Turnuvada üçüncü gün programı

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği turnuvanın üçüncü günü CB Avenida, Hatay BŞB, ZWZ USK Prag ile Castors Braine takımları mücadele edecek. Üçüncü günün ilk maçı saat 17:15’de CB Avenida ile Hatay BŞB arasında oynanacak. İkinci maçta da saat 19:30’da ZWZ USK Prag ile Castors Braine karşılaşacak.