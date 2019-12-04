Hacımehmet’in üzen vedası…
Bedensel Engelliler Derneği Başkanı 57 yaşındaki Sedat Hacımehmet, bu sabaha yakın hayatını kaybetti.
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Bedensel Engelliler Derneği Başkanı 57 yaşındaki Sedat Hacımehmet, bu sabaha yakın hayatını kaybetti.
Engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf eden Hacımehmet, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün hemen ardından yaşamını yitirdi.
Hacımehmet’in vedası, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Hacımehmet, bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Çalışma Dairesi Engelli Birimi’nde de görevli olan Hacımehmet, evli ve bir çocuk babasıydı.
Hacımehmet, yarın öğle namazının ardından Ağırdağ Köy Mezarlığı’na defnedilecek.
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Etiketler : Sedat Hacımehmet, ölüm, Bedensel Engelliler Derneği
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