Güneye ‘yasadışı yolculuk’ mahkemede bitti

Kıbrıs’ın güneyine yasadışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan zanlılar M.U, S.M, M.A.E, S.E, MD S.R, F.A.F, K.K.A, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, zanlıların ‘Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Suç İşlemeye Teşebbüs’ suçlarıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 06.03.2020 tarihinde Akıncılar'da, Akıncılar'da sakin M.U, M.S, M.A.E ve S.E’nin Lefkoşa'da sakin Bangladeş uyruklu MD S.R, Somali uyruklu F.A.A, K.K.A’yı yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine götürmek amacı ile anlaşıp saat 22.45 raddelerinde S.E yönetimindeki DJ 045 plakalı araç ile adı edilenleri Kıbrıs’ın güneyine geçirmek amacı ile Akıncılar Kırklar anayolunda Akıncılar istikametine seyrettiği esnada tespit edildiklerini anlattı.

Polis, DJ 045 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlıların statülerini belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar M.U, F.A.A ve K.K.A’nın 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Sağer, zanlılar S.M, M.A.E, S.E, 5 MD S.R’nin ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına emir verdi.

Sağer, S.M ve 5 MD S.R’nin 10’ar bin TL, 3 M.A.E, S.E’nin hem 5’er bin TL nakdi teminat yatırması hem de KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.