Güneyde ‘normalleşme’ adımları

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgını sonrasında “normalleşme adımları”na yönelik senaryolar netleşiyor.

Kıbrıslı Rum hükümet yetkilileri, “Salgın Hastalıklar Danışma Kurulu”yla yapılan toplantı sonrasında tedbirlerin hangi koşulda ve ne zaman gevşetileceği yönünde başlıkları ele aldı.

Gündelik hayatın normalleşmesi için gerekli olan bazı kriterlerin gerçekleşmesi durumunda kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasının gündeme geldi, son kararın 29 Nisan’da verileceği duyuruldu.

“Salgın Hastalıklar Danışma Kurulu”nun raporu 29 Nisan’da Baklanlar Kurulu’na sunulacak, vakaların tekli rakamlar olması halinde önlemlerin aşamalı olarak kaldırılacak.

Politis gazetesi ilk aşamada küçük işletme ve fabrikaların açılmasının gündemde olduğunu yazdı. Bu ilk açılımın ardından Mayıs ayı içerisinde kuaförler, berberler ve spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kuralları temelinde yeniden açılmaları öngörülürken; alışveriş merkezleri, oteller, eğlence yerleri ve restoranların ise dördüncü aşamada ve haziran ayı içerisinde faaliyete geçmeleri düşünülüyor.



Poliklinikler randevu sistemiyle

Güneyde, devlet hastanelerinde poliklinik hizmetlerinin ise adece randevu sistemiyle verilmeye başlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dünkü açıklamasında, polikliniklerin randevuyla hasta kabulüne başlayacaklarını, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise ameliyatların önünüzdeki günlerde yeniden başlamasının planlandığını duyurdu.

Yoannu ayrıca, aşı bulunana kadar virüsün hayatımızdan çıkmayacağını ve virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirterek, Kıbrıs’ın bir ada olması ve girişlerin kapatılması sebebiyle avantajlı durumda bulunulduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Her 15 Günde Bir Önlemlerin Kaldırılması” başlığı altında manşetten verirken, kısıtlama ve önlemlerin her 15 günde bir, aşamalı olarak kaldırılacağını okuyucusuna duyurdu.



Çin’den yeni kargo geldi

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Çin’den sağlık malzemesi sevkiyatının dördüncüsünün dün akşam Güney Kıbrıs’a ulaştığını yazdı.

Korona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere Çin’den gönderilen ve büyük oranda hibe olan 7 ton tıbbi malzemenin içerisinde 140 yoğun bakım izleme ekranı, maskeler ve tulumlar gibi tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirten gazete, malzemelerin sağlık çalışanlarının kullanımına verildiğini ifade etti.

