Güneyde 15 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte toplam 2.709 laboratuvar tanısına göre 15 yeni COVID-19 vakası açıklandı.



Güneyde toplam vaka sayısı 1618 oldu.



Yeni vakaların 9’unun Nea Salamina futbol takımındaki pozitif vakaların takibi sonucu ortaya çıktığı belirlendi.

Özel laboratuvarların yaptığı 857 numuneden 10 vaka saptanırken, bunların 9’unun Nea Salamina futbol takımında olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde açıklana 8 temaslı vakaya, 1 daha eklendi. Nea Salamina’da önceden de 10 vaka belirlenmişti



Ayrıca son 24 saatte genel hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 153 örnekten 1 pozitif vaka ortaya çıktı.



Yolculardan alınan 941 numuneden 2 vaka tespit edildi.



Önceden doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 165 numuneden ise 2 vaka ortaya çıktı.

Ocean Basket Finikoudes'in bir çalışanıyla ilgili de bir vaka saptandığı açıklandı, restoranda çalışanlar zincirinden geçmişte de 4 vaka belirlenmişti.



Uçuşlarda saptanan vakalardan birinin Münih'ten Larnaka'ya geldiği, diğerinin ise yine Münih’ten Baf’a geldiği saptandı.

Kıbrıs Epidemiyolojik Birimi’nin açıklamasına göre Paralimni Genel Hastanesi’nde biri Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere toplam dokuz kişi SARS-CoV-2 virüsü için tedavi görüyor.