"Göç Yasası çalışanlarına ek artış"

KTAMS, kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası altında, 2011 yılından sonra kamuda işe girenlere 6 aylık hayat pahalılığına ek bir artış daha yapılacağını duyurdu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşme gerçekleştirdiğini bildiren KTAMS, “Göç Yasası” ile meydana gelen diğer anomalilerin giderilmesi için de çalışma başlatılacağını açıkladı.

KTAMS’ın açıklaması şöyle:

Sendikamız KTAMS, 20 Şubat Salı günü Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen bu görüşmede 6 aylık Hayat Pahalılığı artışından sonra GÖÇ Yasası kapsamında işe girenler ile eski baremler arasında daha da açılan farkın daha da artmaması adına Bütçenin onaylanmasına müteakip ek artış yapılacağı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Ayrıca GÖÇ Yasasında var olan diğer anomalilerin giderilmesine yönelik de çalışma başlatılması konusunda hem fikir olunmuştur.

Gelişmeler siz değerli çalışanlarımıza bildirilmeye devam edecektir.