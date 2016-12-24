YAYINLANMAMAK KAYDIYLA: Bakanlar Kurulu, “Resmi Gazete’de YAYIMLANMAMAK ’ kaydıyla karar aldı, Atlas Jet Havacılık AŞ. isimli firmaya, 7 sene önce Kıbrıs Türk Hava Yolları yolcularının taşınması sırasında ödenmeyen ‘BOŞ KOLTUKLAR’ ve “kapatılan KTHY için İngiltere’de açılan davalar sonucu oluşan cezalara” karşılık 3 milyon Sterlin ( yaklaşık 13 milyon TL ) ödeme yapılmasını kararlaştırdı. 21 MİLYON 500 TL ÖDENMİŞTİ… Atlas Jet’e geçmişten bugüne, yine aynı konuda 21 Milyon 500 TL ödeme yapılmıştı. Ancak “boş koltukların” da ödenmesi ihtilaf konusu olmuştu.



SAYIŞTAY ‘FAZLA ÖDEDİNİZ’ DEMİŞTİ: Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 5 Şubat 2013 tarih ve 1356 sayılı ayrıca 14 Şubat 2013 tarih ve 1863 sayılı kararları ile Atlas Jet’e “fazla ödeme” yapıldığı sonucuna varmış ve “Atlas Jet Havacılık AŞ.’ye ait Bakanlık nezdindeki teminat mektubu”nun kırılarak, 4 milyon 471 bin 531 TL fazla ödemenin geri alınmasını istemişti.



TEMİNAT MEKTUBU KIRILMADI: Atlas Jet, bu süreçte Çalışma Bakanlığı’nı dava etti, Sayıştay Raporu’na rağmen teminat mektubu kırılmadı, “boş koltukların ödenmesi” yönünde ise farklı yorumlar ortaya çıktı. Hukuk Dairesi’nden alınan görüşte, Sayıştay kararına uyulması istendi.



BAKANLAR KURULU, 13 Aralık 2016 tarihli toplantısında Sayıştay ve Hukuk Dairesi kararlarını görmezden geldi, ‘Bilirkişi Raporu’na göre Atlas Jet’e “kaynak buldukça” ödeme yapılmasını emretti. “Bilirkişi” heyetinin Fikret Çavuşoğlu ile Mehmet Darbaz’dan oluştuğu öğrenildi.





TÜRKİYE’NİN DİREKTİFİYLE: Bakanlar Kurulu kararında, taşıma emrinin ‘TC HÜKÜMETİ’ tarafından verildiği de belirtildi, “TC Hükümeti ile yapılan istişareler sonucu” denildi