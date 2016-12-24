GİZLİ KARARLA 3 MİLYON STERLİN
Sayıştay’ın daha önce “fazla ödeme yapıldı” dediği dosyayla ilgili, Bakanlar Kurulu “boş koltuklar” için ödeme kararı aldı
YAYINLANMAMAK KAYDIYLA: Bakanlar Kurulu, “Resmi Gazete’de YAYIMLANMAMAK’ kaydıyla karar aldı, Atlas Jet Havacılık AŞ. isimli firmaya, 7 sene önce Kıbrıs Türk Hava Yolları yolcularının taşınması sırasında ödenmeyen ‘BOŞ KOLTUKLAR’ ve “kapatılan KTHY için İngiltere’de açılan davalar sonucu oluşan cezalara” karşılık 3 milyon Sterlin ( yaklaşık 13 milyon TL ) ödeme yapılmasını kararlaştırdı.
21 MİLYON 500 TL ÖDENMİŞTİ… Atlas Jet’e geçmişten bugüne, yine aynı konuda 21 Milyon 500 TL ödeme yapılmıştı. Ancak “boş koltukların” da ödenmesi ihtilaf konusu olmuştu.
SAYIŞTAY ‘FAZLA ÖDEDİNİZ’ DEMİŞTİ: Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 5 Şubat 2013 tarih ve 1356 sayılı ayrıca 14 Şubat 2013 tarih ve 1863 sayılı kararları ile Atlas Jet’e “fazla ödeme” yapıldığı sonucuna varmış ve “Atlas Jet Havacılık AŞ.’ye ait Bakanlık nezdindeki teminat mektubu”nun kırılarak, 4 milyon 471 bin 531 TL fazla ödemenin geri alınmasını istemişti.
TEMİNAT MEKTUBU KIRILMADI: Atlas Jet, bu süreçte Çalışma Bakanlığı’nı dava etti, Sayıştay Raporu’na rağmen teminat mektubu kırılmadı, “boş koltukların ödenmesi” yönünde ise farklı yorumlar ortaya çıktı. Hukuk Dairesi’nden alınan görüşte, Sayıştay kararına uyulması istendi.
BAKANLAR KURULU, 13 Aralık 2016 tarihli toplantısında Sayıştay ve Hukuk Dairesi kararlarını görmezden geldi, ‘Bilirkişi Raporu’na göre Atlas Jet’e “kaynak buldukça” ödeme yapılmasını emretti. “Bilirkişi” heyetinin Fikret Çavuşoğlu ile Mehmet Darbaz’dan oluştuğu öğrenildi.
TÜRKİYE’NİN DİREKTİFİYLE: Bakanlar Kurulu kararında, taşıma emrinin ‘TC HÜKÜMETİ’ tarafından verildiği de belirtildi, “TC Hükümeti ile yapılan istişareler sonucu” denildi
Cenk Mutluyakalı
Bakanlar Kurulu “Resmi Gazete’de yayınlanmasını” yasakladığı bir kararla, Atlas Jet Havacılık AŞ. isimli firmaya 3 milyon 71 bin 149 Sterlin ödeme yapılmasını emretti. Sayıştay, aynı konuda geçmişte karar almış, ilgili firmaya “fazla ödeme yapıldığını” belirtmişti.
UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun kararına gerekçe olarak “bilirkişi” raporu gösterildi.
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapatılması sonrasında yapılan operasyonlar için verilen ödeme kararı, 6 yıllık bir ihtilafın sonunda ortaya çıktı.
Atlas Jet’e geçmişten bugüne, kapatılan Kıbrıs Türk Hava Yolları yolcularının taşınması karşılığında, imzalanan bir protokole göre 21 Milyon 500 TL ödeme yapılmıştı.
“Boş koltukların” ödenmesi ise ihtilaf konusu olmuştu.
Sayıştay Başkanlığı, yaptığı denetimler sonucu 5 Şubat 2013 tarih ve 1356 sayılı ayrıca 14 Şubat 2013 tarih ve 1863 sayılı kararları ile Atlas Jet’e 4 milyon 470 bin 531 TL “fazla ödeme yapıldığı” sonucuna varmış, bu paranın geri alınmasını istemişti.
Hukuk Dairesi de 19 Mart 2013 tarihli raporu ile Sayıştay’ın kararına uyulmasını görüşünü ortaya koymuştu.
UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, 13 Aralık 2016 tarihli kararında Sayıştay ve Hukuk Dairesi’nin daha önce yayınlanan görüşlerini dikkate almadı, “KKTC Hükümetince atanan bilirkişilerin” raporuna göre hareket etti.
“Bilirkişi” olarak görevlendirilen isimlerin Fikret Çavuşoğlu ve Mehmet Darbaz’ın olduğu öğrenildi.
Bakanlar Kurulu kararında, taşıma emrinin ‘TC HÜKÜMETİ’ tarafından verildiği de belirtildi, bu ödemenin yapılması için “TC Hükümeti ile yapılan istişareler”e dikkat çekildi.
KTHY kapandı, hesap kapanmadı
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın TC Sivil Havacılık kararı ile uçuşlarının askıya alındığı 21 Haziran 2010’dan bugüne 6 yılı aşkın bir süre geçti.
Kıbrıslı Türkler çok önemli bir kurumunu yitirdi ancak o dönemin hesabı henüz kapanmadı.
Atlas Jet’e, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapatılması sürecinde yaşanan ‘kaos’ sürecinde, kimi yolcuları taşıma görevi verilmişti.
Bu sürecin ardından ise “KKTC Hükümeti ile Atlsas Jet arasında borç-alacak” polemiği başladı.
Atlas Jet’e geçmişten bugüne, KTHY sürecine yönelik olarak 21 Milyon 500 TL ödeme yapıldı.
Ödemeler, Sayıştay denetimine takıldı.
Sayıştay Başkanlığı 5 Şubat 2013 tarihli ve Sayıştay Başkanı Osman Karahan imzalı kararında, yaptığı denetim sonucu Atlas Jet’e 1.9 milyon TL ve 1.4 Milyon Sterlin “fazla ödeme” yapıldığı sonucuna varmıştı.
Sayıştay, Atlas Jet AŞ’ye ait 24.02.2012 tarih ve 832437 nolu 5 milyon TL’lik Kesin Teminat Mektubu’nun kırılması ve fazla ödemenin geri alınmasını istemişti.
“Aksi halde devletin uğradığı zarardan sorumluluğunuz olacaktır” uyarısı yapan Sayıştay, bu raporunu dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dt. Şerife Ünverdi’ye iletmişti.
Sayıştay, 14 Şubat 2013 tarihli ikinci raporunda ise konuyu yeniden değerlendirmiş, Atlas Jet’e 21.5 milyon TL ödeme yapıldığını belirterek, 4 milyon 470 bin 531 TL “fazla ödeme yapıldığı” sonucuna varmış, bu paranın geri alınmasını istemişti.
Sayıştay Raporu ve Hukuk Dairesi görüşüne rağmen bu teminat mektubu kırılmadı, Atlas Jet tarafından Çalışma Bakanlığı’na dava açıldı, süreç devam etti.
İşte o karar
BAKANLAR KURULU, 13 Aralık 2016 tarihli toplantısında Sayıştay ve Hukuk Dairesi kararlarını görmezden geldi, ‘Bilirkişi Raporu’na göre Atlas Jet’e “kaynak buldukça” ödeme yapılmasını emretti.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
“Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanmaması kaydıyla Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) yolcularının Atlas Jet tarafından taşınması ile ilgili olarak, Atlas Jet ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlığı gidermek üzere KKTC Hükümeti tarafından atanan bilirkişi raporuna göre, ödenmeyen boş koltuklar ile Atlas Jet Havacılık A.Ş tarafından KTHY aleyhine İngiltere’de açılan davalar sonucu ödenen cezaların Atlas Jet A.Ş’ne ödenebilmesi için, KTHY yolcularının taşınabilmesi için taşıma emrini vermiş olan TC Hükümeti ile yapılan istişareler sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme emri konusunda görevlendirilmesine, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak buldukça uygun göreceği bir kalemden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından 3.071.149.63 STG’nın ödenmesi hususunda yetkili kılınmasına karar verdi.”
Karara göre ödeme “Maliye Bakanlığı kaynak buldukça” yapılacak ve “uygun görülen bir kalemden” Ekonomi ve Enerji Bakanlığı eliyle gerçekleşecek.
HABERE YORUM KAT