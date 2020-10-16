Gençler toprağa kök salıyor

Yazın bir hobi olarak başlayan üretimde, işlerini geliştiren gençler, toprağı işlemeyi sevdikçe bereketini arttırdı… “Toprakla uğraşmayı çok sevdik” diyen gençler, işlerini daha da büyütüp geliştirmek hedefinde.

Eraslan ve Öcal arkadaşların ortaklığında devam eden üretim, ilk günden bu yana çok yol kat etmiş.

“İşin içine girdikçe daha da çok sevdik, çok zordur dediler ama yılmadık” diyen gençler, bamya yetiştirmekle başladıkları üretime bakla ile devam ediyor. Gaziveren köyünde 2 dönümlük tarlada başlayan üretim, şimdilerde 4 dönüme yayıldı, gençler çalışıp üreterek ülke topraklarına kök salmak için gayret gösteriyor.

YENİDÜZEN’e konuşan gençlerden Şükrü Eraslan, “Yaz tatilinde nasıl para kazanabiliriz diye düşündük, herkes bize bunun üretiminin zor olduğunu söyledi. Yine de inat ettik. İlk kez 3 dönümlük arazimize bamya ektik, buradan gün aşırı 30, 40 kilo civarında bamya topladık.

İlk kez ekim yapmıştık, bir sonraki ekimimizde ise işi de alışmıştık, 100, 150 kilo arası gün aşırı ürün aldık. Zordur dediler ama yine de başardık.” dedi.

Üretmenin zorluklarına değinen Eraslan, ürünlerinin talep gördüğünü dile getirdi. Eraslan, “Yazın her sabah 5’te uyanır, 10’a kadar tarlada olurduk.

Ürünlerimiz bazı marketler tarafından çok talep gördü. Ürünümüzün elimizde kaldığı günü hatırlamıyoruz. İlk etapta elden satıyorduk, sonra eşe dosta, en son da toptancıya vermeye başladık.” dedi.

Bu sezon ise işleri geliştiren genç üreticiler, “İlk etapta göre çok şey öğrendik, başka ürünler de ekmeye başladık. Bu sene bakla ektik.”diyor…