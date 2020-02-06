Geçitkale - Tatlısu yolunda kaza
Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde, kaza meydana geldi.
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Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde, kaza meydana geldi.
Bugün saat 19.00 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde, sürücüsü meçhul JZ 156 plakalı araç sürücüsü Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak beton sete çarparak durabildi.
Sürücü kaza mahallinden kaçtı, henüz kimliği tespit edilemedi.
Polisin soruşturması devam etmekte.
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