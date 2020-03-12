"Geçiş noktalarının kapatılması yanlış bir karar"

Unite Cyprus Now, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Bakanlar Kurulu’nun iki geçiş noktasını kapamasının yanlış ve haksız bir karar olduğunu savundu.

Unite Cyprus Now’dan yapılan açıklamada, “Bizler bilimsel temele ve iki toplumun işbirliğine dayanmayan tek yanlı ve keyfi tüm kararların karşısındayız. Adadaki tüm hava ve deniz limanları açıkken her iki taraftaki yetkililer akıl yerine korkuyu kullanarak ülkemizdeki fiziki ve mental bölünmüşlüğü derinleştiren çabaları meşru göstermeye çalışıyorlar” denildi.

“Ciddi bir küresel pandemic tehditle karşı karşıyayız” diyen örgüt, virüsün insan yapımı hiçbir sınırı tanımadığını, bu tehdidi defetmenin tek yolu işbirliğinden geçtiğini kaydetti.

Örgüt, “Yapılması gereken işbirliğini artırmak, geçişlerde gerekli önlemleri almak ve adamızdaki tüm insanlar için bu tehditle başetmemize yarayacak koşulları yaratmaktır” dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Virüsü kontrol altına almamıza yarayacak tüm bilimsel ve ortak çabaları destekliyoruz. Bölünmeyi derinleştiren ve 2003’te geçişlerin başlaması sonrasında oluşan organic yaşama zarar veren tek yanlı ve haksız girişimlerin karşısındayız. Ada üzerindeki tüm insanları tehdit eden bu küresel pandemic salgına karşı ortak mücadele ve işbirliği öneriyoruz. Geçişler özellikle tıbbi işbirliği, acil durumlar ve adanın her iki yanındaki tıp merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak şekilde coğrafi engellerin önüne geçmek için hayati önem taşımaktadır.

Dün de açıkladığımız gibi, toplu buluşma ve mitinglere dair önlemlere saygı göstererek, UniteCyprusNow içinde bulunduğumuz durumda protestolar düzenlemeyecektir. Ama Kıbrıs’ı federal çözümden uzaklaştırarak bölünmeye götüren tüm mantıksız önlemlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.”