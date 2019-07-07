Geçiş noktalarının ‘3 aylık’ analizi

2003’ten bugüne, adanın güneyinden kuzeyine geçişlerde, ilk kez Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerden daha fazla olduğu resmi kayıtlara geçti.

Özellikle 2018 yılındaki döviz krizi sonrasında alışveriş, akaryakıt gibi harcamalar için kuzeye yönelen Kıbrıslı Rumlar geçişlerdeki ibreyi tersine döndürdü.

Resmi verilere göre; ilk 3 ayda, geçiş noktalarını 1 milyon 328 bin 443 kişi kullandı.

Adanın kuzeyine 474 bin 430 Kıbrıslı Rum, 449 bin 581 Kıbrıslı Türk, 374 bin 432 ‘diğer ülke’ vatandaşı giriş yaptı.

KKTC Merkez Bankası I. Çeyrek Bülteni’nde turizmle ilgili detaylı bilgi paylaşıldı.

Yolcu sayısında düşüş ancak…

Ülkedeki ‘lokomotif’ sektörler arasında yer alan turizmde; yolcu sayısında yüzde 10.1 düşüş yaşandı.

2018 Ocak-Mart’ta ülkeye 405 bin 747 yolcu gelirken, söz konusu rakam bu yılın 3 ayında 364 bin 745’e geriledi.

Turizmdeki gerileme; hem TC uyruklu hem de 3. ülke uyruklu yolculara yansıdı.

Bu yılın ilk ayında 2018’e kıyasla TC uyruklu yolcularda yüzde 12.4, 3. ülke uyruklu yolcular da yüzde 1,9 oranında azalma görüldü.

Doluluk oranları geçen yıla göre geriledi ancak…

Resmi verilere göre; yatak kapasitesi artsa da, turistik tesislerin 2019 yılı birinci çeyrek doluluk oranının, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında daha düşük olduğu gözlemlendi.

Buna rağmen, doluluk oranlarında Ocak’tan Mart’a kadar kademeli olarak artış yaşandığı kayıtlara geçti.

Ocak’ta yüzde 29.2 olan doluluk oranı, turizm sezonun da yaklaşılmasıyla Mart’ta yüzde 40.6’ya çıktı.

Öte yandan 2018’in ilk 3 ayında 21 bin 885 olan yatak kapasitesi, bu yılın aynı döneminde 25 bin 241’e çıktı.

Kıbrıslı Rumlar yoğunlukta…

Resmi verilerde; geçiş noktalarından gerçekleşen işlemler de paylaşıldı.

Buna göre ilk 3 ayda, geçiş noktalarını 1 milyon 328 bin 443 kişi kullandı.

Adanın kuzeyine 474 bin 430 Kıbrıslı Rum, 449 bin 581 Kıbrıslı Türk, 374 bin 432 ‘diğer ülke’ vatandaşı giriş yaptı.

Özellikle dövizdeki artış, Kıbrıslı Rumların yoğunluklu olarak kuzeye geçmesinde etkin rol üstlendi.

2018 ikinci çeyrekten itibaren yükselme…

Ocak - Aralık 2018 tarihleri arasında geçiş noktalarından yapılan girişler incelendiğinde, adanın güneyinden yapılan girişlerin 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yükselmeye başladığı ifade edildi.

2018 ve 2019 yıllarının birinci çeyrek verileri kıyaslandığında ise, toplam girişlerin 2019 yılında arttığı ve özellikle güneyden yapılan girişlerde yaşanan artışın genel toplama önemli bir katkısı olduğunun gözlemlendiği belirtildi.