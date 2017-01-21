Didem MENTEŞ



Akaryakıt fiyatları neredeyse her ay artış gösterirken, depolara yakıt dayanmıyor.

Dövizdeki yükselişin devam etmesiyle birlikte; benzin, gaz, gıda gibi ürünlere gelen zamlar da vatandaşı zora sokuyor.

2010’dan bu yana %60 oranında ‘zam’ gören akaryakıt fiyatları, cep yakıyor… Son 12 ayda ‘dokuz kez’ artış gösteren fiyatlarla artık depolar ‘dolmuyor’, araç kullanmak zorlaşıyor.

2010’dan 2017’ye…

YENİDÜZEN motorlu araç yakıtlarıyla ilgili, 2010 yılından bu güne artış tablosunu inceledi.

Kuzey Kıbrıs genelinde kullanılan motorlu araç yakıtları için, 2010 yılından bu güne nasıl bir yükseliş olduğunu ve benzine ödenen paranın ne kadar değer kaybettiğini sizler için araştırırken, 2010 yılı ile bu gün arasında, ortalama 40, 70 ve 90 litrelik araçların depolarını doldurmak için gereken para miktarlarını da hesapladık.

Hangi sene kaç paraya doluyor?

(70 litre depo hacimli salon tipi bir araç)



2010 159 TL

2011 205 TL 2012 214 TL 2013 238 TL 2014 222 T 2015 224 TL 2016 254 TL 2017 282 TL

98 oktan benzin % 65 arttı

Yıllara göre oranla akaryakıtta en fazla artış 98 oktan benzinde yaşandığı dikkat çekti. 2010 yılından bugüne kadar 98 oktan benzinde % 65 oranında yükselme görüldü. Gaz yağı ise % 67’lik bir artışla rekora koştu. 95 oktan benzin % 59, Euro Dizel ise % 52 oranında artış gördü. Yalnızca 2015 yılında Euro Dizel’de ciddi bir gerileme yaşanırken, bir yıl içinde bu rakam artış gösterdi.

Bu arada 2012 yılında petrolün varil fiyatı 112 dolar iken 2015 yılında bu fiyat 52.4 dolara düştü. Rakamlarla görüldüğü gibi petrolün dünyadaki varil fiyatı düşerken, ülkedeki akaryakıt fiyatları hep artış yaşadı

40 litrelik depolara 7 yılda büyük artış

Son 7 yıl içerisinde akaryakıt fiyatları nedeniyle ortalama 40, 70 ve 90 litrelik araçların depolarını doldurmak için vatandaşın cebinden 70 ila 155 TL arası bir ücret eksildi.

2010 yılında 91 TL’ye dolan 40 litre depo hacimli salon tipi bir araç, 2011’de 116 TL’ye, 2012’de 116 TL’ye, 2013’de 137 TL’ye, 2014’de 128 TL’ye, 2015’de 129 TL’ye, 2016’da 146 TL’ye, 2017’nin yeni akaryakıt fiyatlarına göre ise 154 TL’ye doluyor.

Salon araçlarda 159’dan 268’ye

2010’da 159 TL dolan 70 litre depo hacimli salon tipi bir araç, 2011’de 205 TL’ye, 2012’de 203 TL’ye, 2013’de 239 TL’ye, 2014’de 223 TL’ye, 2015’de 225 TL’ye, 2016’da 255 TL’ye, 2017’nin yeni akaryakıt fiyatlarına göre ise 268 TL’ye doluyor.

Arazi tipi 204 TL’den 345 TL’ye!

Ortaya çıkan tabloya göre 2010 yılında, 90 Litrelik bir depo 204 TL’ye dolarken, bugün bu miktar; 345TL’ye çıktı. 2011 ve 2012 yılında bu rakam 261 TL iken 2013 yılında 307 TL, 2014’de ise 287 TL’ye depolar doldu. 2015’de ise 289 TL’ye dolan bir depo, 2016’da 255 TL’ye, 2017’nin son akaryakıt fiyatlarına göre ise 268 TL’ye doluyor.