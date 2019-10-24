Fuhuşa teşvik: 15 ay hapis

Devrim DEMİR



Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptıktan 3 gün sonra biri eşini, bir diğeri sevgilisini fuhuş için pazarlayan 2 kişi hapse gönderildi. “Fahişelik yaptırma” ve “fuhuşa teşvik” teşvik suçundan Ferdi Yıldırım 15 ay, Yakup Can Cuhadar ise 12 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Yargıç Meltem Dündar, bu türden suçların yaygınlaştığına dikkati çekti, “Kadın bedeni eşyalaştırılamaz” dedi. Mahkemenin bu kararı, bir kez daha ‘gece kulüpleri’ sektöründeki işleyişi de gündeme getirdi.

Yargıç Meltem Dündar, ‘Fahişelik yaptırma’ ve ‘Fuhuşa teşvik’ suçlarının kaza mahkemelerinde en ağır suçlar arasında yer aldığını ‘Fahişelik yaptırma’ suçunun 5 yıla kadar, ‘Fuhuşa teşvik’ suçunun ise 3 yıla kadar hapisliği olduğunu anımsattı.

İki suçlu “Kıbrıs’ta fuhuş yaptırmanın daha kolay olduğu” düşüncesi ile kullanımlarındaki minibüs ile 23 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan adaya giriş yapmıştı.

Girne Ceza Mahkemesi Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet hazır bulundu.

4 Ekim tarihinden bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Yıldırım ve Can aleyhlerine getirilen ‘Fahişelik yaptırma’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarını kabul ederek, pişman olduklarını dile getirdi.

Ülkelerine gönderilme talebinde bulundular

Ülkeye giriş yaptıktan üç gün sonra eşini ve sevgilisini 400 TL karşılığında başkalarına pazarlayarak kazanç elde ettikleri tespit edilen Ferdi Yıldırım ve Yakup Can Cuhadar dün aleyhlerine getirilen davaları kabul ederek, pişman olduklarını ifade ettiler.

Sanıklar, KKTC’de yaşamadıklarını ifade ederek bir an önce ülkelerine gönderilme talebinde bulundu.

Dündar: “Bu suçlar kamuyu rahatsız ederken, hastalıkların yaygınlaşmasına neden oluyor”

Yargıç Meltem Dündar, ülkede fuhuş suçunun yasak olduğuna vurgu yaparak cinsel yolla bulaşan birçok hastalığa da sebep olduğunu kaydetti. Kadın ve insan ticaretinin yanı sıra insan bedeninin eşyalaştırılmasına karşı kamu vicdanın oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Dündar, “Ülkede fuhuş suçlarının yaygınlaştığı açık bir şekilde ortada” dedi.

Sanıkların 23 Eylül’de ülkeye giriş yaptıklarını gelir gelmez suç işlediklerini belirten Dündar, incelenen olgularda Ferdi Yıldırım ve Yakup Can Cuhadar’ın organize ve planlı bir şekilde suçu işlediklerini söyledi.

Sanıkların bu suçu kullanımlarındaki minibüs ile işlediklerine de vurgu yapan Dündar, kararda bu eylemin dikkat çekici olduğunu Yıldırım’ın eşini, Cuhadar’ın kız arkadaşını para karşılığı fuhuşa teşvik ettiğini belirtti.

Birden fazla erkekle iki kadını fuhuşa teşvik etmelerinin sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı bir etken olarak değerlendirdiğini kaydeden Dündar, ceza takdirinde sanıklar arasında ayrıma gittiğini de belirtti.

Dündar, sanık Ferdi Yıldırım’ı ‘Fahişelik yaptırma’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçundan 15 ay, Yakup Can Cuhadar’ı ise ‘Fahişelik yaptırma’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçundan 12 ay hapis cezasına mahkûm ettiğini açıkladı.