Fuar önünde kaza: 1 ağır yaralı
Lefkoşa'da fuar alanı kavşağında dün gece motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.
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Lefkoşa’da, Fuar önünde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi ağır yaralandı. 23 yaşındaki Hamza İslam yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletin, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Hüseyin Arslan’a dikkatsizlik sonucu çarpması nedeni ile gerçekleşen kazada Hüseyin Arslan’ın ağır yaralandığı bildirildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arslan’ın yopun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
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