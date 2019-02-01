Faturasını ödeyene bez çanta

Gazimağusa Belediyesi, su faturası ödemesi yapanlara bez çanta dağıtmaya başladı.



Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, çanta dağıtımı, önemli çevre kirliliğine neden olan naylon poşet kullanımının en aza indirilmesi amacıyla düşünüldü.



Çantalar Gazimağusa Belediyesi’nin ana binası, Maraş ve Tuzla’daki tahsilat şubelerinden veriliyor.

