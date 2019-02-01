Faturasını ödeyene bez çanta
Gazimağusa Belediyesi, su faturası ödemesi yapanlara bez çanta dağıtmaya başladı.
A+A-
Gazimağusa Belediyesi, su faturası ödemesi yapanlara bez çanta dağıtmaya başladı.
Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, çanta dağıtımı, önemli çevre kirliliğine neden olan naylon poşet kullanımının en aza indirilmesi amacıyla düşünüldü.
Çantalar Gazimağusa Belediyesi’nin ana binası, Maraş ve Tuzla’daki tahsilat şubelerinden veriliyor.
Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler : bez çanta, mağusa belediye
Önceki ve Sonraki Haberler