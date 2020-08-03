Falyalı’ya yeni hisse devirleri

Şans oyunu salonu ruhsat sahibi Çetin Kürşat Development Ltd. hissedarı Cahit Falyalı, sahip olduğu hisselerinin tümü olan 1,325,000 adet hissesini, oğlu Halil Falyalı'ya; Nazlı Falyalı ise mevcut hisselerinden 1,060,000 adetini Halil Falyalı'ya, 265,000 adetini ise Hüsnü Falyalı'ya devretti.

Bakanlar Kurulu, hisse devrini ve şirketin eski ve yeni hisse dağılımının şu şekilde olmasını onayladı.

"Mevcut Hissedarlar ve Hisse Dağılımı : 1. Cahit Falyalı 1,325,000 adet 2. Nazlı Falyalı 1,325,000 adet Oluşacak Yeni Hissedarlar ve Hisse Dağılımı: 1. Halil Falyalı 2,385,000 adet 2. Hüsnü Falyalı 265,000 adet."

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi görüş bekliyor

Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisine bağlı bazı Milletvekillerinin birlikte sundukları Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete'de halkın bilgisine sunuldu.

Öneriyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulması istendi.

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, şu ifadeler yer alıyor:

"Son dönemde dünyada ve ülkemizde Corona Virüs nedeniyle yaşanılan durum, bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için bilimsel kurul önerilerinin önemini ve Sağlık Bakanlığı 'nın bu kurulların önerisi doğrultusunda hızlı karar almasının elzem olduğunu ortaya koymuştur. Bu değişiklik Yasa önerisi ile) Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiş olup, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanmıştır."

Genetik laboratuvarlarına 10 sözleşmeli

Sağlık Bakanlığı'na bağlı DNA Laboratuvarlarında çalışmak üzere sözleşmeli olarak 10 kişi istihdam edildi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, 10 kişi bir yıl süreyle sözleşmeli olarak görev yapacak.