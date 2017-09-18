Esnafa yüzde 5 faizle 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından yürütülen Kefalet Kooperatifleri Finansman Programı kapsamında, cirosu 1 Milyon TL’nin altında olan esnafa, yüzde 5 faizle 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkânı verileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Bakan Atun yanında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı, AKP Yozgat Milletvekili A. Kadir Akgül de hazır bulundu.

ATUN: “VERGİ, SİGORTA, İHTİYAT SANDIĞI BORCUNA BAKILMAYACAK”

Atun toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın desteklenmesi için daha önce hayata geçirilen çalışmalardan bahsetti.

Geçen yıldan bu yana yapılan çalışmalar neticesinde son olarak TESKOMB tarafından yürütülen Kefalet Kooperatifleri Finansman Programı’na KKTC’nin dahil olduğunu ifade eden Atun, bunun hayata geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Atun, faiz farkı TC Devleti Hazinesi kaynaklarınca finanse edilen ve Halk Bankası tarafından yürütülen programa KKTC’nin de dâhil olmasıyla, cirosu 1 milyon TL’nin altında esnaf ve zanaatkârların yüzde 5 faiz ve 5 yıl vadeyle, 100 bin TL’ye kadar kredi alma şansı elde edeceğini kaydetti.

Yüzde 5’lik kredi faiz oranının şu ana kadar kullandırılan en düşük faiz oranı olduğunu kaydeden Atun, kredi kullandırılırken vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı borcu olup olmadığına bakılmayacağını dile getirdi.

Atun, şu anda KKTC Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği’nin üye olduğu programın diğer kooperatiflere de açık olduğunu kaydetti.

Önceki dönemde yürütülen programlarla ilgili de bilgi veren Atun, başta TC hükümeti olmak üzere programın hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

AKGÜL: “ESNAF EKONOMİNİN BELKEMİĞİ”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı, AKP Yozgat Milletvekili A. Kadir Akgül de toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın ekonominin belkemiği olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki esnafa verilen desteklerden bahseden Akgül, kooperatifleşmenin önemine işaret etti.

Bakan Atun’u çalışmalarından ötürü tebrik eden Akgül, programın olabildiğince fazla esnafa ulaşmasını temenni etti.

Toplantıda, bakanlık müdürleri, ilgili bankaların temsilcileri ile Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemel Altuncoğlu da hazır bulundu.