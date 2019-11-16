Erhürman: “Şaka gibi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için herhangi bir perspektifi olmadığını kaydederek, 2020 ile ilgili belirsizlikler olduğunu kaydetti.

Hükümeti eleştiren Erhürman, “Hükumet ortaklarının üyeleri kurumlarda birbirlerini yasa ihlali ve partizanlıkla suçluyor. Oysa gündem, şakalar, espriler, semboller... Şaka gibi…”dedi.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

Guterres, raporunda, çözüm süreci konusunda pek de iyimser değil. Maraş’taki gelişmelerin gerginliği artırdığını söylüyor ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin basın açıklamasıyla Maraş’ta Konsey kararlarına uyulmasının önemine dikkat çektiğini hatırlatıyor. Bütçe görüşülmeye başlandı. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi perspektifi yok. 2020 ile ilgili belirsizlikler var. Hükumet ortaklarının üyeleri kurumlarda birbirlerini yasa ihlali ve partizanlıkla suçluyor. Oysa gündem, şakalar, espriler, semboller... Şaka gibi...