Erhürman: Maraş, BM ile istişare ederek açılır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare ederek açılabileceğini söyledi. Erhürman ‘Maraş konusunda çözüm hedefiyle ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmek gerektiğine’ vurgu yaptı.

CTP lideri Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Emekli Polisler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret etti. Önümüzdeki 5 yılın çok kritik olduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünün sadece masada olan başlıklardan ibaret olmadığını, doğal gaz konusunun da müzakere masasının üstünde dolaştığını söyledi ve “Oraları da takip ederek o masada olmak gerekiyor” dedi.

“Maraş konusunda uluslararası hukuka uygun bir şekilde bir çözümün peşinde koşmamız lazım. Hem Maraş’ı açmak için, hem de Maraş vasıtasıyla bütünlüklü çözüme bir köprü kurmak için. Yani biz Maraş’ı çözüm vizyonumuzdan kopararak konuşmuyoruz.” ‘Uluslararası Hukuk çerçevesinde bunu yapalım’ diyoruz

“MARAŞ, BM İLE İSTİŞARE HALİNDE AÇILIR”

Müzakere masasına Türkiye ile de konuşarak gidilmesi gerektiğini anlatan Erhürman, “Maraş konusunda Uluslararası Hukuk’a uygun bir şekilde bir çözümün peşinde koşmamız lazım. Hem Maraş’ı açmak için, hem de Maraş vasıtasıyla bütünlüklü çözüme bir köprü kurmak için. Yani biz Maraş’ı çözüm vizyonumuzdan kopararak konuşmuyoruz. ‘Uluslararası Hukuk çerçevesinde bunu yapalım’ diyoruz” dedi. Maraş’ı Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde açabileceklerini anlatan Erhürman, bunun önünde bir engel olmadığını ancak Birleşmiş Milletler ile istişare halinde yapılması gerektiğini vurguladı.

“EKONOMİNİN GÜÇLENMESİ ÇÖZÜM İÇİN DE ÖNEMLİ”

İçeride de, sağlıkta ve ekonomide de Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik bir makamdan çıkıp, hükümetlerle diplomasi kurup liderlik yapması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Aksi halde Kıbrıs Türk halkının ekonomisinin çöktüğünü söylemek, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duramayacak olması demektir. Ayaklarınız üzerinde duramamanız da, elbette dışarıdan gelen etkilere çok daha açık duruma gelirsiniz ve dışarıdan gelen etkilerle de müzakere kapasitenizi kaybedersiniz” dedi. Ekonomik olarak güçlenmenin, çözüm sürecinde de çok önemli olduğunu söyleyen CTP lideri Erhürman, “Çünkü biz çözümü isteriz ama eşit olmak da isteriz. Eşit düzeyde olmadığımız hiçbir yapının, sürdürülebilir olmadığına dair tarihsel bir geçmişimiz var. Dolayısıyla mümkün olduğunca, ekonomilerimizi de birbirine yaklaştırmamız lazım” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümünün sadece masada olan başlıklardan ibaret olmadığını söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın çok daha aktif ve yoğun çalışması gerektiğini söyledi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ KADROLARLA TOPLUMA LİDERLİK ETMELİYİZ”

Önümüzdeki dönemde eş zamanlı olarak hem müzakere masası için hem de Maraş gibi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü gibi, Yeşil Hat Tüzüğü gibi, sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılabilmesi gibi uluslararası açılımlar için, içerideki süreçlere mümkün olduğu kadar Cumhurbaşkanlığı’ndaki kadrolarla birlikte liderlik etmek gibi güçlü bir fonksiyonla bu döneme girmeleri gerektiğini düşündüklerini söyleyen Erhürman, “Artık ‘Müzakere varsa Cumhurbaşkanlığı vardır, müzakere yoksa Cumhurbaşkanlığı yoktur’ anlayışı terk edilecek, Cumhurbaşkanlığı çok daha yoğun çalışacak ve dinamik olacak” dedi.