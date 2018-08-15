EMI-Universal ile Türkiye işbirliği ses getirecek

Ersin Kaşif

Değerli Adres okuyucuları ve müzik sektörünü yakından takip eden müzikseverler! Bugünkü haberimiz Türkiye’den. Tabii ki en fazla ilgileneneler digital platform ortamında müzik dinleyenler olacak. Teoman, Duman, Vega, Athena gibi önde gelen isimleri Türk Müzik sektörüne kazandıran isimlerden değerli prodüktör Murat Akad ile EMI-Universal Müzik Türkiye önemli bir lisans anlaşmasına imza attılar. Şimdi biraz detay verelim; Bu anlaşmaya göre öncelikle, Türk müzik tarihine yön vermiş, kilometre taşı sayılabilecek albümler artık dijital müzik platformları üzerinden dinlenebilecek. Bu değerli kataloğun tam listesini birazdan okuyacaksınız.

Müzik sektörünün önemli isimlerinden Murat Akad, aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlendiği bu değerli albümlerin fiziksel ve dijital formatta tekrar dinleyici ile buluşması için EMI-Universal Müzik Türkiye’yi tercih etti ve bu dünyaca ünlü güçlü firma ile anlaştı. Dünya müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan EMI-Universal’ın Türkiye temsilcisi ise Nazan Hacıgüzeller.

Konuyla ilgili EMI – Universal Müzik Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller’in açıklaması ise şöyle;“Müzik bilgisine, tecrübesine ve saygın kişiliğine inandığımız Murat Akad ile imzaladığımız lisans anlaşması çerçevesinde Türk Müzik endüstrisinin kilometre taşlarından olan kültür mirası olarak addettiğimiz bu çok değerli yapımları en iyi şekilde yeni nesille ve yeniden tüm dinleyicilerle buluşturduğumuz için mutluluk duyuyorum.”

Bugün itibariyle dijital müzik platformlarında aktif olan katalog, kısa süre sonra CD ve LP formatlarında da dinleyicilerle buluşacak. Bizden de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek kalıyor.

Türk müzik tarihine yön vermiş, kilometre taşı sayılabilecek albümler;

DUMAN “Belki Alışman Lazım” - 2002

Modern rock soundu ile Türk melodilerini mükemmel bir şekilde birleştirerek kendi soundunu yaratan Duman, öncü olduğu tarzını ikinci albümü "Belki Alışman Lazım" ile sürdürdü.

DUMAN “Eski Köprünün Altında” - 1999

Duman’ın 1999 tarihli çıkış albümü “Eski Köprünün Altında” şimdi tüm dijital platformlarda.



DUMAN “Seni Kendime Sakladım” – 2005

Albümün açılış şarkısı ‘Özgürlüğün Ülkesi' dünya politikasını eleştiren enerik bir punk rock şarkısı. Muhteşem balladlar ‘Seni Kendime Sakladım ve ‘Melek’in yanı sıra, ‘Sen Ben’ ve ‘Yürekten’ de albümün unutulmaz şarkıları arasında.



DUMAN “En Güzel Günüm Gecem 1999-2006” – 2007; “En Güzel Günüm Gecem 1999-2006”, Duman’ın geçmiş yıllarda satış listelerinde bir numaraya çıkan albümlerinden alınan, birbirinden güzel 15 şarkıdan oluşuyor.

DUMAN “Konser” – 2003: Ülkemizde yayınlanan en iyi konser albümlerinden biri olan “Duman – Konser”de yer alan parçaların kayıtları, grubun 2003 yılı içerisinde İstanbul’da verdiği konserlerde gerçekleştirildi.



DUMAN “Rock’n Coke Konseri” – 2008; Duman'ın 2 Eylül 2006 tarihinde Rock’n Coke müzik festivalinde verdiği konser müzikseverler ve eleştirmence grubun en iyi performanslarından biri olarak kabul ediliyor.



TEOMAN “Gönülçelen” – 2001; Kendi adını taşıyan ilk albümünün ardından, “O” ve “Onyedi” albümleriyle Türkiye’de pop rock tarzının bir numaralı ismi olan Teoman, dördüncü stüdyo albümü “Gönülçelen” ile yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti.

TEOMAN “17” – 2000; Teoman, 1998 yılında piyasaya çıkan ikinci albümü “O’’ ile Türkiye'nin en çok sevilen ve en başarılı sanatçılarından biri oldu ve bu albümün ardından yayınladığı "17" ile müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.

TEOMAN “O” – 1998 ;Teoman, uzun ve yoğun bir çalışma dönemi sonrasında kaydedilen ikinci albümü "O" ile çıktığı seneye damgasını vurmuştu.

TEOMAN “Best Of Teoman” – 2004 ; “Best of Teoman”, Teoman'ın geçmiş yıllarda radyo, televizyon ve satış listelerinde 1 numaraya çıkan albümlerinden seçilen 14 şarkının bir araya gelmesiyle piyasaya çıkmıştı.

TEOMAN “İstanbul’da Sonbahar Remixler” – 2002 ; 2002 yılında piyasaya çıkan "İstanbul'da Sonbahar-Remixler" single çalışmasının prodüktörlüğünü, Teoman'ın daha önceki albümlerinde imzası bulunan Murat Akad yaptı.

TEOMAN “Remixler” – 2001; 2000 yılının en çok satan albümleri arasında yer alan "17" albümünün sevilen şarkılan ‘Rüzgar Gülü’, ‘Uykusuz Her Gece’ ve ‘İki Yabancı’nın muhteşem düzenlemeleri "Teoman -

Remixler" albümünü oluşturan şarkılardı.

VEGA - "(Tamam) Sustum!" – 1999; Tuğrul Akyüz, Mert Koral ve Deniz Özbey 'den oluşan Vega’nın, 1999 çıkışlı albümü "(Tamam) Sustum!" şimdi tüm dijital platformlarda!

ATHENA “Athena” – 1998; Athena, kendi isimlerini taşıyan ilk albümleriyle Türk müziğine yepyeni bir soluk getirdi! (EMI-Universal Music Haber)



