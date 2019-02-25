Emekli ikramiyelerinde kesinti olmayacak

Maliye Bakanı Serdar Denktaş kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyelerinden kesintiye gidilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılan Maliye Bakanı Serdar Denktaş ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu..

Serdar Denktaş programda kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyelerinden kesintiye gidileceği yönünde yayılan haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti. “Bu yöndeki söylentilerin nereden çıktığını bilmediğini ancak doğru olmadığını vurgulayan Serdar Denktaş, ne hükümette böyle bir şey konuşuldu ne de bakanlığın böyle bir çalışması var söylentiler yalandır dedi. Serdar Denktaş programda ekonomik konularda ki düşüncelerini de paylaştı.