Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.30 da başlayan görüşmeye müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin ile müzakere heyeti de katıldı.

Görüşmede Eide’ye BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da eşlik etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesini sağlamak gerektiğini belirtti.

Eide, yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, her iki liderle, yarın gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlık amacıyla, uzun ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

İki toplum arasında yeniden güven ortamı yaratma gereğine parmak basan Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Ortamın ideal olmadığını ancak müzakere sürecinde oldukça faydalı gelişmeler yaşandığını söyleyen Eide, liderlerin yarınki görüşmesinin, son gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra, süreçte açık kalan konularda ilerleme sağlanması açısından da önemli olduğunu belirtti.

“Çözüm için fırsat penceresi hala açık ancak uzun süre açık kalmayabilir” uyarısında buluna Eide, “Süreçte ilk defa farklı bir sesle karşı karşıya kalmadık. Onların üstesinden gelmeyi başardık çünkü en üst düzeyde çözüm yönünde genel bir eğilim vardı” dedi.

Eide, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi kararının sürece verdiği zararın nasıl aşılacağına ilişkin bir soruyu yanıtında, konunun yarınki liderler görüşmesinde ele alınacağını söyledi.

EIDE: SON AMA EN ZOR MİL

Öte yandan bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “şu anda iki toplum arasındaki ortam ideal değil” dedi ancak sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, “Bugüne kadar kaydedilen önemli ilerlemeye” işaret eden Eide, buna rağmen iki liderin, prosedürün “son ama en zor mili diye nitelediği” son aşamada ilerleyebilmek için toplumlarının geniş desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti, son gelişmelerin bu nedenle herkeste endişe yarattığını söyledi. Eide şu anda ortamın ideal olmamasına karşın sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.