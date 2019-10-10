"Ehliyetler standart hale getirilecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC sürüş ehliyetlerinin yenilenerek, dünyanın kullandığı standartlara uygun hale getirileceğini, yeni ehliyetlere geçiş ile ilgili bir süre sınırlaması ve/veya bir ceza uygulaması olmayacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, yeni sistemle birlikte, ehliyet tazelemelerinin, herhangi bir devlet kurumuna gitmeden on-line yapılabileceği ve üç iş günü içerisinde özel kurye ile adrese teslimat hizmetinin verileceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavinyum Sitesi anayol bağlantısı ve Haspolat bölgesinde atıl duran beton bariyerler konularında da bilgi verildi.

Açıklamada, “Son günlerde gündemde yer alan bazı konu başlıkları ile ilgili özellikle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür” denildi.

“STANDART DIŞILIK DÜZELTİLECEK”

Mevcut KKTC ehliyetlerinin dünyada uygulanan ehliyet standartlarının dışında olduğu belirtilen açıklamada, “Kullanılan araç sınıflandırma sisteminden tutun, boyutuna, güvenlik öğelerine ve teknik detaylarına kadar mevcut bir standart dışılık var. Atılan adım, bu problemleri düzeltmek içindir” ifadeleri kullanıldı.

Sürüş ehliyetlerinin dünyanın kullandığı standartlara uygun, araç sınıflandırması güncel, güvenlik öğeleri sayesinde kopyalanması veya sahtelenmesi imkansız ve daha fazla bilgi içereceği kaydedilen açıklamada, bu sistemle birlikte, ehliyet tazelemelerin, herhangi bir devlet kurumuna gitmeden on-line yapılabileceği vurgulandı.

İstenmesi halinde, eskisi gibi 20-25 gün beklemeden, 3 iş günü içerisinde özel kurye ile (mevcut KKTC yurtiçi posta ücretleri dahilinde) adrese teslimat hizmetinin verilebileceği bir yapıya geçileceği belirtilen açıklamada, ehliyet ücretlerinde artış olmayacağına işaret edildi.

Açıklamada, “Şu an mevcut sürüş ehliyetinde 2 yılın üzeri süresi olan vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde ücret ödemeden ehliyetlerini değiştirebilecek. 2 yıldan az ehliyet süresi kalan vatandaşlarımız ise, istedikleri taktirde ehliyetlerinin süresinin bitmesini bekleyip ardından belli bir ücret karşılığında değişim yapabilecekler. Yeni ehliyetlere geçiş ile ilgili bir süre sınırlaması ve/veya bir ceza uygulaması olmayacak. Dolayısıyla özellikle sosyal medya üzerinde sıklıkla karşılaştığımız ‘vatandaşa ek külfet’ söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır”.

“LAVİNYUM SİTESİ ANAYOL BAĞLANTISI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Lavinyum Sitesi anayol bağlantısına yönelik 2018 yılından bugüne kadar gelen çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, sitenin önünde değil ancak biraz gerisinde yer alan cep içerisinden siteye bir giriş-çıkışın projelendirmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Mevcut cebin katılma ve ayrılma şeritlerinin güvenli hale getirilebilmesi ve toplu taşıma araçlarının güvenli bir şekilde yolcu alıp indirebileceği bir otobüs durağı bölümü planlandığı bildirilen açıklamada, giriş-çıkış yapılması planlanan bölüm ile ilgili kamulaştırma sorununun çözülmesi sonrası çalışmaların başlayabileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bütçe sıkıntıları da hesaba katıldığında başlama periyodunun yeni yılın başına sarkabileceği bildirildi.

“BETON BARİYERLER KULLANILAN VE KULLANILACAK OLAN BARİYERLERDİR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında Haspolat bölgesinde atıl duran beton bariyerlere ilişkin söylemlere de değinilerek, “Sosyal medya üzerinde sanki atıl duruyormuş da kullanılmıyormuş havası estirilen bu bariyerlerin yapımı yarım kalan Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu için imal edilmiş, oranın standartlarına göre hazırlanmış ve atıl değil, kullanılan ve kullanılacak olan bariyerlerdir. Daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız üzere şu anda süren teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu yarım kalan projenin tamamlanması aşamasına geçilecek. Söz konusu bariyerlerin tümü de bu süreçte kullanılacak” denildi.