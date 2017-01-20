Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu bünyesinde sürdürülen e-devlet çalışmaları çerçevesinde bürokratik işlemleri azaltacak “elektronik kimlik kartı” ile “e-imza” tanıtımı yapıldı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım, Sayıştay Başkanlığı’nda yer aldı.

Tanıtımda ilk olarak Elektronik imza ile ilgili sinevizyon gösterimi yer aldı.

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, uygulama ile ilgili bilgi aktarırken, 15 yıldan beridir e-devlet çalışmalarının sürdüğünü ve TC ile imzalanan protokolle çalışmaların hız kazandığını anlattı.

E -uygulamasının faydaları ile ilgili bilgi veren Amcaoğlu, çalışmaların 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de, yapılan projelerle ilgili bilgi verdi ve KKTC ile planlanan 19 proje bulunduğunu söyledi.

E-imzanın önemli bir adım olduğunu vurgulayan Zerey, TC’nin KKTC ile her türlü işbirliğinin süreceğini söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, devlet hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli olması için adım atıldığını ve bu çalışmaların hızlanacağını söyledi.

“E devlet hizmetleri yeni bir dönüşüme imza atıyor” diyen Özgürgün, uygulamanın KKTC’nin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Uygulamanın önemine işaret eden Özgürgün, e devlet projesinde katkı koyanlara teşekkür etti.

Özgürgün, uygulamanın, TC’nin bundan sonra yapacağı daha ileri çalışmalara motivasyon teşkil edeceğini de vurguladı.

2017 yılının olumlu gelişmelerin yılı olmasını temenni eden Özgürgün, bunun da çalışarak başarabileceğini ifade etti.

Başbakan Özgürgün, hükümet programının hayata geçmesi için de uğraş verdiklerini anlattı.