Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'nden Deniz Biyoloğu Dr. Robin Snape, Mağusa Körfezi’nde İspermeçet Balinası (Kaşalotlar) görüldüğünü açıkladı.

"Kıbrıs’ın güneyinde daha sık görülmesine rağmen kuzeyde çok az gözlenmiş olan İspermeçet Balinaları 14.06.2019 tarihinde Mağusa Körfezi açıklarında gözlendi" diyen Dr. Snape, balina ailesinin dört bireyden oluştuğunu belirtti.



Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti adına Dr. Robin Snape şu notları da paylaştı:



"600-700m açıkta albakor avlamaktayken Hasan Ekşici, Buğra Kambillili ve Ramadan Kartaş'ın çektikleri gözlem vidosunu inceledik. Bu vidoedan elde edilen fotoğraflar sayesinde grubun 4 bireyden oluştuğunu belirledik. Ayrıca balıkların göç etmektense sosyal bir buluşma davranışı sergilediklerini gözlemledik. Kendileriyle yaptığımız görüşmede bundan daha kalabalık bir grubu gördüklerini ve fakat vidoya hepsini çekemediklerini söyledirler. Bu kayıt çok değerlidir. Paylaşımlarından dolayı bu arkadaşlara çok teşekkür ederiz.

İspermeçet balinaları kalamar ile beslenen balinalardır. Aşırı avlanmaya başlı olarak azalan balık sayılarına bağlı olarak kalamar sayılarının arttığına dair bulgular vardır. Bu sene genel gözlemlerimiz adamız sularında da benzer bir artışın yaşanmakta olduğuna işaret etmektedir. Belki de bu nedenle sahillerimizde görülmüş olma ihtimalleri yüksektir. Öte yandan her geçen gün denizlerimizde artan tekne sayısına bağlı olarka da bu gözlem yapılmış olabilir.

İspermeçet balinaları dünyanın pek çok denizinde görülebilir. Akdeniz’de yaşayan ispermeçet balinaları tehlike altındadırlar. 16m uzunluğa ulaşabilirler. 2250m derinliğe kadar dalabilirler. Bugüne kadar bilinen en derin dalış kabiliyetine sahip 2. Sıradaki memelilerdir. Dünyadaki en büyük beyne sahiptirler, ergin bireylerin beyni insanınkinin 5 katıdır. Dünyadaki en büyük dişe sahip yırtıcıdırlar. Erkekler üreme dönemi yanlız gezer. Dişiler yavru bakımını birlikte oluşturdukları grup içinde yavrularına bakarlar.

Derneğimiz 2 yıldan beridir deniz canlıları özellikle de deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, köpek balıkları ve vatozlarla ilgili uzun soluklu bir gözlem çalışması başlatmıştır. Geçen sene ülkemizde bir ilk olarak tüm ülke sınırlarında yelkenli ile gözlemlene deniz canlılarının sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu tür kayıtların yapılan çalışmaya büyük faydası olacaktır. Bu konuda herkesin desteğini bekleriz. Şimdiden teşekkürler...

Dr. Robin Snape

Deniz Biyoloğu

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti



Destek çağrısı



Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Mağusa açıklarında görülen balinalar ve köpek balığıyla ilgili detaylı bilgi paylaşarak, görüntülerin uzun zamandır yürüttükleri çalışmalara ışık tuttuğunu belirtti, destek çağrısında bulundu.



Mağusa açıklarında görülen ve amatör kamera kayıtlarına geçerek dün sosyal medyada videoları yayınlanan balıklarla ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, detaylı bilgi paylaşarak, görüntülerin uzun zamandır yürüttükleri çalışmalara ışık tuttuğunu belirtti, destek çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mağusa Körfezi'nde görülen ispermeçet balinaları/kaşalotlar!

Derneğimiz 2 yıldan beridir deniz canlıları özellikle de deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, köpek balıkları ve vatozlarla ilgil uzun soluklu bir gözlem çalışması başlatmıştır. Geçen sene ülkemizde bir ilk olarak tüm ülke sınırlarında yelkenli ile deniz canlılarının sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu tür kayıtların yapılan çalışmaya büyük faydası olacaktır. Bu konuda herkesin desteğini bekleriz. Şimdiden teşekkürler...”