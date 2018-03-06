Dikkat! SİS var.

Polis, sürücüleri sis konusunda uyardı. Tüm bölgelerde özellikle ana yollarda yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmüş olduğunu bildiren Polis Genel Müdürlüğü, sürücülerin yollarda yavaş, dikkatli ve sis farları açık seyretmelerini istedi.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi de, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz bulutunun Çarşamba gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Dairenin açıklamasında, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması önerildi.