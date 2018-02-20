Dayanışma Evi’nde Avrupa’da Eğitim Günü etkinliği

British Council Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna sağlamakta olduğu Burs yardım Programı çerçevesinde 21 Şubat’da (Çarşamba) Avrupa da Eğitim Fuarı adında halka açık bir etkinlik düzenliyor. Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home For Coorperation) yer alacak etkinlik 14.00 – 16 saatleri arasında olacak.

Avusturya, İtalya, Finlandiya, İsveç, Hollanda. Polonya. İrlanda Fransa ve Almanya’dan temsilcilerin yanısıra Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yüksek Öğrenim kurumlarından da temsilciler katılıp kurumlarıyla ilgili bilgiler verip katılımcıların sorularını yanıtlayacaklar.