“Dayanışma: Birlik olmak, yan yana olmak…”

Dila Şimşek

Bu hafta sizler için seçtiğimiz kelime ‘dayanışma’… Birlik ve beraber olmaya ne kadar ihtiyacımızın olduğunu hatırlatan bu günlerde, dayanışmanın ne demek olduğunu, buna önem veren ve hayatlarının bir döneminde veya hala yaşayan kişilere sorduk.

Vikipedi “Dayanışma bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarla birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasıdır” diyor.

Sözlük ise ‘dayanışmak eylemi’ olarak tanımlıyor. “Bir topluluğu, bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve çıkar birliğiyle birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır” diye ekliyor.

Adres dergisi için sorduğumuz kişiler de, buna benzer cevaplar veriyor: “Birlik olmak, beraber olmaktır… Güce güç katmaktır, azim ve dirençtir, yan yana olmaktır, bütünleşmektir” diyorlar…

Düriye Gökçebağ: “İnsanların dayanışma içinde birlik olup yapamayacağı bir şey yoktur bence”

Düriye Gökçebağ, Lefkoşa’nın güneyinde, Kıbrıs Üniversitesi’nde 15 senedir akademisyenlik yapıyor. Dil bilimci Gökçebağ, yakın zamanlarda faaliyete geçirdiği Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nin kurucu başkanı olarak, dilin insanların yakınlaşmasındaki rolünü anlatıyor. Dayanışmanın hayatında büyük bir yeri olduğunu kaydeden Gökçebağ, “Dayanışma demek birlik, beraberlik, azim ve bir insanın başka bir insan ve insanlara destek olması anlamına gelir” diyor.

Öğretmenlik yapan Gökçebağ, bu mesleği yapmanın özveri ve dayanışma gerektirdiğine değiniyor. Gökçebağ, “Dayanışma, içinde sıcacık bir his ve birliktelik duygusunu hissettiren manevi bir değer taşır. İnsanların dayanışma içinde birlik olup yapamayacağı bir şey yoktur bence. Ne demişler: birlikten kuvvet doğar...” diyerek, adadaki iki toplumun da dayanışma ve beraberlikle ayakta durmasına vurgu yapıyor.

Dernek’te, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların dayanışmasına dikkat çeken Gökçebağ, Türkçe ve Yunanca öğretildiğini, eşitliğin ve birlik olmanın öneminin anlatıldığını söylüyor.

Tanju Mesutoğlu: “Bir işte veya bir yolda ilerlerken yoldaşının hem seni, hem de yaptığın işini destekleyen birinin olmasıdır”

Tanju Mesutoğlu, bir kurumda çalışmanın yanı sıra, kendi takılarını üretiyor. Kendi takılarını üretmeye başladığında, ailesinden ve çevresindeki arkadaşlarından çok destek gören Mesutoğlu, bu nedenle dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu iyi bildiğini söylüyor. Mesutoğlu, “Benim için dayanışma birlik demektir… Bir işte veya bir yolda ilerlerken yoldaşının hem seni, hem de yaptığın işini destekleyen birinin olmasıdır…” diye konuşuyor. Üretmenin dayanışma istediğini, hayatın kendisinin dayanışma gerektirdiğini ifade ediyor.

Yaptığı el işinde eşinin ve kendisini destekleyen birçok kişinin destek olduğuna değinerek, “Bu da dayanışmaya bir örnektir. Dayanışma, birçok farklı şekilde karşınıza çıkabilir” diyor.

Ülkede özellikle de üretimde dayanışmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, birbirini desteklemek gerektiğini anlatıyor.

Ezgi Can (Redez): “İsteğimiz, yaşantımız, amacımız ne olursa olsun, tanıdık tanımadık olsun ancak An’da birlik olarak birçok şeyi değiştirebiliriz”

Redez ismiyle tanınan Ezgi Can, koreograflık yapıyor. Genç dansçı, yıllardır hayalini kurduğu Hip&Hop dans okulunu, tüm imkânsızlıklara rağmen ‘dayanışma’ sayesinde açtı. Şimdi ise onlarca öğrencisi ile dans eğitmenliği yapıyor. Redez, yıllarca hayalini kurduğu, ancak birçok olumsuzluktan dolayı nasıl gerçekleştireceğini bilemediği dans okulunu, arkadaşlarının dayanışması sayesinde kurdu.

Bir gün bir stüdyo görüp, sahibini aradıktan sonra, arkadaşlarının yanına gittiğini belirterek, “Ne yapacağız diye kara kara düşünürken bir baktım bir arkadaşım 200 TL, bir arkadaşım 600 TL yardımda bulundu, birkaç kişiye yazdım, aynalara sponsor buldum, boyayı ücretsiz yaptırdım, mobilyalarımı bir şekilde ayarladım… Dans okulunu böylelikle açmış oldum” diye dayanışmaya örnek gösteriyor.

Dayanışmayı şöyle anlatıyor: “Dayanışma… day-an-yan… An’da yan yana dayanıp yarattığımız o birlik... Dayanışma, birimiz olmadan zincirin tamamlanmayacağı demektir” diyor ve ekliyor “herkesin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğu, hatta bazen farkında olmadan bağlantılarla yaptığımız dokunuşlar; yardımlar; etkiler; değişimdir… Benim için dansla gelen bu güçlü kelime bugün Red Raw Dance Complex’in özü. Tanımadan bizimle emeğimize ortak olan, destek veren bizi, onlar olmadan da olacağımız ama şimdi onlarla daha güçlü ve hızlı olabildiğimiz şimdi; gelecek. Birbirimizle büyüyeceğiz, ancak birbirimizle gelişeceğiz, seveceğiz ve öğreneceğiz. İsteğimiz, yaşantımız, amacımız ne olursa olsun, tanıdık tanımadık olsun ancak An’da birlik olarak birçok şeyi değiştirebiliriz. Birlikte daha güçlü ilerleyebiliriz. Biz birlikte; daha iyiyiz.”