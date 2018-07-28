Çıdamlı teklifleri değerlendiriyor
Hüseyin Çıdamlı kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
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Halit Dağ
Geçtiğimiz sezon Hamitköy forması giyen ve kulübü ile karşılıklı anlaşarak bonservisini alan Hüseyin Çıdamlı kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Elde edilen bilgiye göre tecrübeli futbolcu ile Süper Lig'den Gençler Birliği, Birinci Lig'den de Göçmenköy, Düzkaya ve Mesarya'nın ilgilendiği öğrenilirken Çıdamlı'nın karar aşamasında olduğu öğrenildi.
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Etiketler : Hamitköy, Hüseyin Çıdamlı
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