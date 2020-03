Çiçek sulayan ‘Ulusal’cılar (!)

Sabahın ilk ışıklarında uykuya uzanırken yine midem bulanıyordu.

Çirkef yatağına dönüşmüş bu ülkede bir kadın, sokak ortasında öldürülebiliyor.

Bağıra çağıra…

Söve saya…

Göz göre göre…



* * *



Siyasi, sosyal, ekonomik gündeminden tiksiniyorum ülkemin…

Tüm haftayı bir lisede öğretmen – öğrenci arasındaki seks anlatılarıyla geçirdik.

Barikatlara yığıldık, polisle çatıştık, göz yaşartıcı gazla irkildik.

Böylesi bir haftanın son gününde, bir kadın cinayetinin korkutucu karanlığında kaybolduk.

Kadına şiddetin konuşulduğu gündü, güya…

Yine söyledik, eylemeden…



* * *



Şimdi ne olacak peki?

Kameralarımız var, olur olmaz her yerde, kaldırım üzerlerine çakılmış, demir ucubelerle örülmüş ömrümüz, şimdi…

O kameralara bakıp gülümseyecek yüzümüz mü kaldı?



* * *



Polisin silah taşımadığı günlerden geldik bu zamanlara…

Bak “birlikte” yaşamıyoruz işte!

Ayrı ayrı…

Ne oldu?



* * *



Tiksiniyorum, midem bulanıyor ve korkuyorum.

Kimileri büyük bir riyakârlıkla milliyetçiliğe tutunurken…

“Orantısız güç kullanmışlar da ayıp etmişler” pozlarını görüyorum.

Ayıp büyük, utanç sınırsız…

Öyle de…

Bu laf her dudağa uymuyor, kimi ağızlarda eğreti duruyor.

Bir eylemde gördüğümüz en vahşi cinayetlerden birini “hasıraltı” etmiş bir anlayışın temsilcilerine sözüm… “Sınır delme eylemi”ni vakt-i zamanında Derinya’da yaşadık, gördük, gözlerimizle…

Peki o günün ‘suçları’ ne oldu sahi?

Ve bir başka acı…

Ateşkes hattını hepimize ‘sınır’ diye yediriyorlar, bir vesile!



* * *



“Kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür” dolu ortalık, güneyde, kuzeyde, hayatın her yerinde…



* * *



Gelelim “eğreti” yüzsüzlüğe!

Size birkaç ‘kod’ vereceğim:

008/2013.

İhale numarası.

TOMA.

Teknik Şartname:

3.16

Özel Donanım:

“Aracın üst yapısında, en az aşağıdaki elemanlar ve özellikler bulunacaktır.

3.16.1.1. Su tankı

3.16.1.2. Gaz tankı

3.16.1.3. Boya tankı

3.16.1.4. Köpük tankı…”



* * *



‘KKTC’nin meşhur ‘Toma ihalesi’ bu!

O zamanki ‘ulusal’ hükümet “çiçek sulayacaktı.” (!)

Şimdi bir barış eyleminden kovuldukları için güceniyorlar.

Kimilerinin pek de beğenmediği o “solcular” bu ihaleyi iptal etmemiş olsaydı, belki karşılıklı “gazlayacaktı” kör kütükler…



* * *



Barış eylemlerini gerilime ya da çatışmaya dönüştürmeyelim, ne olur…

Doğru laftır “kontrolsüz güç, güç değildir” diye…

Şovenizmin iştahı kabarıyor sürekli…

Çünkü adanın her yerinde ayrılıkçılar, milliyetçiler, kışkırtıcılar çatışma istiyorlar, en fazla…

Birbirlerine çok benziyorlar, böylesi zamanlarda…