Çavuşoğlu: Kıbrıs Rum Yönetimi hariç herkesle çalışmaya hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum Yönetimi hariç herkesle çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Doğru yolda, atılan doğru adımlarda bizimle birlikte hareket etmek isteyen ülkeler olursa, biz bunlarla tabii ki çalışırız” dedi.