Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yaşanan iş kazalarının önlenmesi için inşaat alanında çalışma yürütenlere seslendi, ‘iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlik olup gencecik insanların yaşamını yitirmesine engel olunmasını’ istedi.

İş çevrelerine ‘aranızdaki umursamazları temizleyin’ çağrısı yapan Bakan Çeler, Bakanlığın bunu tek başına yapmasının mümkün olmadığının da altını çizdi.

Çeler’in çağrısı şöyle:

“İşinize geldiğinde nasıl birlik olup ‘hepimiz batıyoruz, sıkıdayız’, deyip sokaklara dökülüyorsunuz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda da birlik olup gencecik insanların sırf sizin umursamaz bazı (birçok) birlik üyeleriniz yüzünden ölmemeleri için de bir zahmet birlik olup kendi içinizi temizleyin. Bunu bakanlık olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil! Bir yıldır ha bugün ha yarın birbirinizi denetleyip uyaracaksınız diye beklettiniz bizi. Ama canlar gidiyor! Hesap vermeye gelince de bin bir dereden su getirmeler! Önlemini al işine devam et! Düşüp ölenler kırlangıç yuvasındaki kuş yavrusu değil, (kaldı ki ona bile yürek sızlar) ... nereli olduğunun önemi yok! ana yavrusudur, eştir, babadır, evlattır. Sizin gaileniz olmayabilir ama bizim gailemizdir! Artık kendi özeleştirinizi yapın, düşüp ölenlerin, önlemler alınmadığı için risk altında çalışanların yerine kendi evladınızı koyun ve bu önlemleri usulü ile alın. Gidenler candır, başka bir şeye benzemez, geri gelmez!”