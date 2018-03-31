Çalışanlar DEV-İŞ güvencesinde
Büyükkonuk Belediyesi ile Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi
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Büyükkonuk Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2018-2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, yeni sözleşmeyle birlikte çalışanların geçmişten gelen mağduriyetleri giderilirken, sosyal haklarında da ilerleme kaydedildi.
Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, içinden geçilen zor koşullarda ekonomik hakları korumaya dönük bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, çalışanların geçmişten gelen mağduriyetlerini de giderdiklerini söyledi.
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Etiketler : Büyükkonuk Belediyesi, DEV-İŞ
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