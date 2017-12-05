“Çağın gereklerine göre yeni eğitim modelleri tartışıldı”

Uluslararası Final Üniversitesi, uygulamalı dilbilimi alanında önemli eserleri olan Avustralya Macquarie Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehdi Riazi’yi ağırladı. Riazi, Uluslararası Final Üniversitesi’nde, “Üniversite Eğitim Programlarında 21. yüzyıl Öğrenme Becerilerini Biraraya Getirme (Incorporating 21st Century Learning Skills in University Educational Programs)” konulu bir seminer ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Seminerde, uygulamalı dilbilimi kapsamında geliştirilen model ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Riazi, atölye çalışmasında ise öğrenme çıktıları, öğretim ve öğrenme aktiviteleri ile değerlendirme konu başlıklarında üniversite akademisyenleriyle bir çalışma gerçekleştirdi.

RİAZİ’NİN SUNUMUNA YOĞUN KATILIM

Avustralya Macquarie Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehdi Riazi, gerek üniversite akademisyenleri ve öğrencileri, gerekse diğer kurumlardan akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, geleneksel eğitim uygulamalarını günümüz modelleriyle karşılaştırdı. 21. Yüzyılın teknolojik olanaklarının eğitime etkileri ve bu olanaklardan nasıl yararlanılabileceği üzerinde duran Riazi, öğrencilerin öğrenme faaliyetine aktif olarak katıldığı, öğretmenin dikte eden değil öğrenciye yol gösteren konuma yerleştiği bir eğitim anlayışının gerekliliği üzerinde durdu. Riazi, 21. yüzyılda yaşam, okuryazarlık ve öğrenme becerileri kavramları, neleri kapsadıkları ve tüm üniversite eğitim programları için neden önemli oldukları hakkında bilgiler verdi. Prof. Riazi, güncel yaklaşımlar doğrultusunda "öğrenmenin değerlendirilmesi" gibi geleneksel kavramların "öğrenme için değerlendirme" olarak yeniden kavramsallaştırılması ihtiyacı üzerine odaklanılması gerektiğini belirtti.

ATÖLYE ÇALIŞMASI VERİMLİ GEÇTİ

Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği sunumun ardından, üniversitenin akademisyenleriyle bir araya gelen Prof. Riazi, bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. Atölye çalışmasında, ‘Öğrencilerin ne öğrenmesini istiyoruz?’ (Öğrenme Çıktıları), ‘Bunu nasıl öğrenecekler?’ (Öğretim ve Öğrenme Aktiviteleri), ve ‘Öğrendiklerini nasıl bilecekler?’ (Değerlendirme) gibi müfredat geliştirme ve ders izlencelerinin tasarlanmasında temel alınan sorular üzerine yoğunlaşıldı. Müfredatın hedef ve çıktılarına ulaşmak üzere dersler için etkin müfredat geliştirmenin öğretmenlerin karşılaştığı önemli ama zor bir görev olduğunu belirten Prof. Riazi, müfredatın tüm bileşenlerinin (içerik ve amaçlanan çıktılar, öğretim yöntemleri, ve değerlendirme teknikleri) birbirlerine hizalanmış olması gerektiğini vurguladı.