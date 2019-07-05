Buray, Yenierenköy'de sahne alacak
Yenierenköy Belediyesi 1. Yaza Merhaba Panayırı 10-14 Temmuz tarihleri arasında Yenierenköy’de gerçekleştirilecek.
Yenierenköy Belediyesi 1. Yaza Merhaba Panayırı 10-14 Temmuz tarihleri arasında Yenierenköy’de gerçekleştirilecek.
Erenköy Lisesi’nde yapılacak panayırda sevilen pop sanatçılarından Buray’ın konserinin yanı sıra birçok yerli grubun konserleri yer alacak.
Yenierenköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, panayır programı kapsamında gündüz etkinlikleri, yarışma ve turnuvalar düzenlenecek.
Halk dansları, modern danslar, Dillirga gecesi, havai fişek gösterisi, ve tombala çekilişi gibi etkinlikler deyer alacak.
Festival programı şöyle
10 TEMMUZ 2019- ÇARŞAMBA
19.30 - KORTEJ (BELEDİYE ÖNÜNDEN )
20.00 - AÇILIŞ
-1 DK SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI
20.05 - YENDER MİNİKLER HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
20.15 - ERENKÖY LİSESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
20.25 – KONUŞMALAR
20.45 – ERENKÖY LİSESİ LATİN DANS GRUBU GÖSTERİSİ
21.00 - DİAMOONTE DANS OKULU BALE VE CONTEMPORARY DANS GÖSTERİSİ
21.10 - YENDER GENÇLER HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
22.00 - KONSER. YAHYA ERENKÖY VE ORKESTRASI
23.30 TOMBALA
11 TEMMUZ 2019- PERŞEMBE
20.00 - KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ KUZEYİN YILDIZLARI GÖSTERİSİ
20.10 - YENDER ORTA GRUP HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
20.15 - DİLLİRGA GECESİ
21.15 – KONSER. KIBRIS MÜZİK YOLCULARI
22.15 - KONSER. HAKAN YAZICIOĞLU
23.30 TOMBALA
12 TEMMUZ 2019- CUMA
20.00 - BEMSA HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
20.10- DANS ŞÖLENİ
EKİPLER.
22.00 -KONSER. NİL KIRLANGIÇ
23.30 TOMBALA
13 TEMMUZ 2019- CUMARTESİ
20.00 - ÖDÜL TÖRENLERİ
20.45 - YENDER MASTER HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
21.00 - KONSER. MURAT DAĞ VE ORKESTRASI
23.30 - TOMBALA
14 TEMMUZ201-PAZAR
20.10 - KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR BELGELERİNİN SUNUMU
20.40 -KONSER. O SES TÜRKİYE GÜNAY MİMAR
21.00 -ÜLKEMİZ VE TÜRKİYE’NİN SEVİLEN SANATÇISI BURAY KONSERİ
- Red Raw Dance Complex
- Cranberries Dance & Gym Center
- Irmak Ateşgür
- Yakın Doğu Üniversitesi Dans Topluluğu
- Diamoonte Dans Okulu
- Yenierenköy İlokulu Dans Grubu
- Erenköy Lisesi Dazzling Divas Zumba Grubu
- Erenköy Lisesi Glamchix modern dans grubu
- Erenköy Lisesi Glamour Us (Büyük eşli)
- Erenköy Lisesi Sparkle Us (küçük eşli)
- Özer İnsan Tavla Anı Turnuvası
- Hüseyin Kızılbora ve Kemal Gencer Fiber Teknede Olta ile Sokan Avlama Yarışması
- Kıbrıs Tatlıları Yarışması
- Halı Saha Turnuvası
- İlter İnsan, Yücel Bayburt ve Sercan Garipsazcı Satranç Anı Turnuvası
- Plaj Voleybolu Turnuvası
- Bocce Turnuvası