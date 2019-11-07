Bozlar’a 45 gün hapis

Lefkoşa’da, 18 Eylül 2019 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye uyuşturucu ithal ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve teminatla serbest bırakıldıktan 10 gün sonra iki kişiyi darp edip cezaevine gönderilen Vural Bozlar, 45 gün hapis cezası aldı.

Vural Bozlar, yaralama, ciddi darp, suçlarından itham edildi ve suçlamaları kabul etti. Yargıç Temay Sağer, suçların ciddiyet ve vahametinin altını çizdi. Sağer, sanığa 45 gün hapis cezası verdi.

Olay, 28 Eylül 2019 tarihinde, saat 10.30 sıralarında Surlariçi- Lefkoşa’da, İstanbul Sokak’ta Vural Bozlar’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu tespit edilemeyen demir parçası ile İsmet Yapıcı’nın yüzüne vurup sağ kaş üzerini yaralamasıyla gerçekleşmişti. Polis, zanlının ayrıca, kendisini durdurmaya çalıştığı gerekçesi ile Talat Yapıcı’nın da söz konusu demir parçası ile karnına vurduğunu boynundaki altın renginde kolyeyi de kasten ve kanunsuz olarak koparıp 250 TL hasara uğrattığını belirlemişti.