"Birleşik Kıbrıs’ın hayal olmadığı bir kez daha gösterildi..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yazılı bir açıklama yaparak bugün Kuzey Kore ile Güney Kore liderlerinin barış için önemli bir adım attığını ve bu tarihi olayı tüm dünyanın izlediğini belirtti. Yapılan açıklamada olayın, Birleşik Kıbrıs'ın asla hayal olmadığını da bir kez daha ‘yol ayrımındakilere’ gösterdiğini savundu.

CTP'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Dünya bugün 65 yıl önceki savaşla ikiye bölünen Kore’deki savaşın son bulması ve ülkenin yeniden birleşmesi yönünde attığı adıma tanıklık etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, bugün imzaladıkları ortak deklarasyonla, "Kore Yarımadası'nda bundan sonra savaş olmayacak" dedi. Koreli liderler şimdi yeni bir tarihin başladığını ve bunun barış çağı olduğunu dünyaya duyurdu. İnsanlığa umut olan bu adım, hasretini çektiğimiz Birleşik Kıbrıs’ın hayal olmadığını bir kez daha ‘yol ayrımındakilere’ göstermiş oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurulduğu günden bugüne, neredeyse yarım asırdır Kıbrıs Sorunu’nun federal bir yapı çerçevesinde çözülmesi için mücadele etmektedir. Kıbrıs’ta sınırların kalktığı, birlikte yaşamı kurduğumuz bir ülke yaratmak hayal değildir. Barış da cesaret gibi bulaşıcıdır. Bu yüzden bugün dünyanın öbür ucunda atılan bu büyük adımın sorunlu olan tüm coğrafyalarda olumlu etki yaratmasını diler, Kore’de yeniden inşa edilmeye başlanan barışın ilk adımlarını selamlarız."