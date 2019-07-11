Bir şarkı, bir albüm

Ersin Kaşif

TARIK SARUL VE HAYAL KÖSEOĞLU’DAN ‘BENİM DÜNYAM’

Türkiye müzik piyasasından Tarık Sarul’un Hayal Köseoğlu ile kaydettiği yeni şarkısı ‘Benim Dünyam’, Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı ve çok beğenildi. Biz de Adres müzik’te sizlerle paylaşıyoruz. “Benim Dünyam’ı” dijital platformlar üzerinden dinlemek veya satın almak için; https://UMGTurkey.lnk.to/bnmdnym adresine ulaşmanız yeterli olacak. Yönetmenliğini Berk Turhan’ın üstlendiği ‘Benim Dünyam’ videosunu Youtube üzerinden izlemek için ise işte adres; https://youtu.be/_nxcmQVK_oA

Sözleri Hayal Köseoğlu’na ait ‘Benim Dünyam’ın bestesi Tarık Sarul ve Hayal Köseoğlu imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesi ise Tarık Sarul’a ait. Reina’da DJ’lik hayatına başlayan Tarık Sarul, çeşitli kulüplerde müzik direktörlüğü görevi üstlendi. Birçok önemli mekan ve organizasyonda setleriyle dinleyicileri büyüleyen Tarık Sarul, 2018 yazında ‘Sarih’ grubu ile iş birliğine imza attığı şarkısı ‘Herkes Kendi Kafasını Yaşıyor’u Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayınladı. Hayal Köseoğlu ise müzisyen kimliğinin yanı sıra, yer aldığı ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Aşk-ı Memnu’ gibi yapımlarda oyunculuğuyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Tarık Sarul ft. Hayal Köseoğlu – Benim Dünyam’ı mutlaka dinleyin! (Universal Müzik Türkiye).

RAMMSTEIN’IN MERAKLA BEKLENEN YENİ ALBÜMÜ İLGİYİ ÜZERİNDE TOPLUYOR

İşte sizin için yepyeni bir albüm. Müzikseverlerin uzun süredir beklediği RAMMSTEIN’ın yedinci stüdyo albümü bugün çıktı. Bu muhteşem albümü dijital platformlardan satın almak ve dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/rammstein işte adres.

“ZEIG DICH”, “RADIO” ve “DEUTSCHLAND” şarkılarını barındıran ve toplamda 11 yeni RAMMSTEIN şarkısından oluşan bu yeni album, grubun 2009 yılında yayınladığı LIEBE IST FÜR ALLE DA albümünden sonra yayınlanan ilk albümü. Albümden paylaşılan ilk iki single “RADIO” ve “DEUTCHLAND”ın toplam dinlenme sayıları 100 milyon’un üzerine ulaştı. Yeni albümün prodüktörlük koltuğunda RAMMSTEIN ile birlikte Olsen Involtini oturuyor. Grup, yeni albümden şarkıları ilk kez 27 Mayıs’ta sahne ile buluşmuştu ve tüm biletleri tükenmiş stadyum turnesinde çalındı. RAMMSTEIN üyeleri CHRISTOPH SCHNEIDER, FLAKE LORENZ, OLIVER RIEDEL, PAUL LANDERS, RICHARD Z. KRUSPE ve TILL LINDEMANN. Rammstein dinlemeye değer bir grupsizler de beğeneceksiniz.

Rammstein, Alman bir Neue Deutsche Härte grubudur. Şarkılarının çoğu Almanca olsa da İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Fransızca şarkıları da vardır. 1994'te Berlin'de kurulan grup dünya üzerinde 15 milyon albüm satmıştır. Grubun altı üyesi, kuruluşundan beri hiç değişmemiştir. Rammstein, ona ABD dahil birçok ülkede ödül kazandıran sahne performanslarıyla da ünlüdür. Grup, ismini Ramstein hava kazasından alımıştır. Rammstein bugüne kadar 6 stüdyo albümü yayımladı:

Herzeleid (1995), Sehnsucht (1997), Mutter (2001), Reise, Reise (2004), Rosenrot (2005), Liebe Ist Für Alle Da (2009). Altı stüdyo albümünün yanında üç de canlı performans albümleri vardır.