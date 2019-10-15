Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, deklarasyon ve iç tüzük tartışmalarıyla başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ilk olarak, Meclis’te temsil edilen dört siyasi parti tarafından imzalanan Barış Pınarı Harekatı’na desteğine yönelik ortak deklarasyonu okumaya başladı ancak bunun iç tüzüğe aykırı olduğuna yönelik tartışmalar yaşandı.

Töre’nin deklarasyonu okumaya devam etmesi üzerine CTP, TDP ve DP milletvekilleri salonu terk etti.

Daha sonra milletvekillerinin toplantı salonuna dönmesiyle oturuma devam edildi.

ÖZERSAY: “BUNUN ZORLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM. BİR KONSENSÜSLE HAREKET ETMELİYİZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, içerik olarak metin üzerinde anlaşıldığını söyledi.

Özersay, terörizmle mücadele ve harekata destek konusunda içerikte uzlaşı bulunduğunu ifade etti.

Gelinen noktada asgari müşterekte buluşulmasına rağmen uzlaşı sağlanamadığını belirten Özersay, bir başka siyasi partinin farklı görüş ortaya koyabileceğini, UBP’nin parti meclis kararının UBP’yi bağladığını söyledi.

Töre’ye deklarasyonu okuduğu sırada iç tüzük konusundaki uyarısına rağmen ve metne imza atan Denktaş’ın oturumdan ayrılmasına rağmen Töre’nin okumaya devam etmesini doğru bulmadığını dile getiren Özersay, “Bunun zorlanmasını doğru bulmuyorum. Bir konsensüsle hareket etmeliyiz” dedi.

Özersay, Meclis çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini, ülkenin hizmet beklediğini kaydetti ve “Artık işimize odaklanalım” dedi.