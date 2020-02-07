Bir eve iki kez girdi, yakayı ele verdi

Gaziköy’de bir eve iki kez girip, önce altınları sonra ağaç kesme makinası çalan zanlı E.C.A teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi, zanlı E.C.A’nın 05.10.2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gaziköy'de, Eser Paşalıoğlu'na ait eve mutfak kapısından girerek yatak odasındaki komodinden, 3 adet altın erkek yüzüğünü, 2 adet altın erkek kolyesini, 2 adet altın erkek künyesini, 2 adet bayan altın bileziği, 1 adet altın küpe ve 1 adet altın kolye ucunu çaldığını belirtti.

Mesele ile ilgili olarak olay yerinde yapılan araştırmalarda olayı aydınlatıcı herhangi bir ipucu tespit edilemediğini belirten Polis, 04.02.2020 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, yine ayni ikametgâhın batıya bakan kapalı ancak kilitsiz bulunan Alüminyum penceresinden giren zanlını bu kez odun kesme motorunu sirkat ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini belirtti, altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığını da itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.