Lefkoşa’da farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan, B.G.Ç, B.K, N.B, M.A ve M.Ç isimli 5 genç bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarıyla methaldar olduklarını kaydetti.

Kurtbir, 4 Şubat’ta 14.35 -15.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin zanlı B.G.Ç’nin ikametgahı ve arabasında mahkeme emriyle yapılan aramada tasarrufunda 6 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile, 7 adet elle sarılı içinde sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan sarma sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Gönüllü ifade verdi…

Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, zanlının tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri B.K ile birlkte Hamitköy’de bir boş araziden aldıklarını itiraf ettiğini belirtti.

Kurtbir, ayni gün saat 16.40’da tutuklandığını ve eşofmanın cebinde 3 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Kurtbir, zanlı B.K’nin evinde yapılan aramada 13 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Kurtbir, zanlı B.K’nin ifadesinde zanlı B.G.Ç ile birlikte Hamitköy’deki boş araziden 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldıklarını ve uyuşturucunun zanlı N.B’ye ait olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Kurtbir, zanlı N.B’nin ayni gün tutuklandığını ve konu uyuşturucu maddeleri 1 Şubat’ta zanlı M.A’ya bin 500 TL verip aldıklarının belirlendiğini belirtti.

Uyuşturucu aldıklarını itiraf ettiler

Polis memuru Kağan Kurtbir, ayni gün zanlı M.A’nın da tutuklandığını söyledi.

Kurtbir, zanlının konu parayı M.Ç’ye verip, uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Kurtbir, Gönendere’de sakin M.Ç’nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda metal öğütücü ve 256 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi.

4 zanlı gönüllü ifade verdi…

Kurtbir, M.Ç dışındaki 4 zanlının ifade verdiğini söyledi.

Kurtbir, zanlı B.G.Ç aleyhine 14 gram uyuşturucu madde alma, 7 gram verme, 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet etmek, B.K aleyhine 38 gram uyuşturucu madde ve 28 gram verme, N.B aleyhine 38 gram alma, 10 gram uyuşturucu madde verme, M.A aleyhine 38 gram verme ve tasarrufu ve M.Ç aleyhine 38 gram verme ve tasarrufu ile izinsiz ikamet etmek suçlarından dava getirildiğini belirtti.

Kurtbir, zanlı 1,2,4 ve5’in tutuklu, zanlı N.B’nin ise tuutuksuz yargılanmasını talep etti. Zanlıların avukatları itiraz etmedi.

4’ü cezaevine, biri teminatla serbest

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar zanlı 1,2,4 ve 5’in iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı N.B’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.