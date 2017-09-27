Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri ertelendi
Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde yapılacağı açıklanan 8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin Çatalköylü Serdar Zeyin’in vefatı nedeniyle ertelendiği bildirildi.
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Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde yapılacağı açıklanan 8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin Çatalköylü Serdar Zeyin’in vefatı nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliğin 13 ve 14 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
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