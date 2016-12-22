Balıkçılar, mendirek istiyor
Kayalar köyüne 30 metrelik mendirek yapılmasını isteyen balıkçılar, fırtınalı ve yağmurlu havalarda teknelerini kurtarabilmek için dalgalarla mücadele veriyor.
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Kayalar köyüne uzun yıllardır mendirek (dalga kıran) yapılmaması, balıkçıları ölümle burun buruna getiriyor.
Özellikle fırtınalı ve yağmurlu havalarda balıkçılar teknelerini kurtarabilmek için dalgalarla mücadele veriyor.
YENİDÜZEN’e ulaşan 12 yıllık balıkçı İsmet Çakır, bölgeye 30 metre yüksekliğinde mendirek yapılması için uzun yıllardır mücadele verdiklerini ancak hiçbir yetkilinin bu konuda adım atmadığını savundu.
Çakır, Kayalar köyünde 3 tekne olduğunu, birinin fırtınadan zarar gördüğünü ifade ederek, yetkilileri herhangi bir can kaybı yaşanmadan göreve davet etti.
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Etiketler : BALIKÇI, KAYALAR KÖYÜ, FIRTINA
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