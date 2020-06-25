Baf’ta uyuşturucu

Kıbrıs’ın Baf kazasında 28 yaşındaki bir şahıs, büyük miktarda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Rum basınından Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin Baf’ta gerçekleştirdiği operasyonda, 28 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda büyük miktarda uyuşturucu madde bulduğunu yazdı.



Habere göre, şahsın aracını durduran polis, araçta ve şahsın evinde yaptığı aramada, büyük miktarda kokain türü uyuşturucu ve doping ilacı olduğundan şüphelenilen 20 kutu ele geçirdi.

Haberde, uyuşturucunun miktarına yer verilmedi.



