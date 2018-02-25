Bafra'da yangın!

Bafra bölgesinde, saat 21:30 sıralarında, yapımı devam eden Zafer Otel'e ait olup içerisinde parke ve vb inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz söndürülemedi.