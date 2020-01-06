Av ile ilgili yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oybirliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Toplantısı yasaların oylanmasının ardından tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.